Будимир: Јако битна дипломатска офанзива Српске, интернационализујемо процесе у БиХ

Извор:
РТРС
02.02.2026
20:25
Посјете делегације Републике Српске Изралу и Мађарској значе много, јер ми смо наше пријатеље упознали са тим да се врши институционални напад на Републике Српску, рекао је за РТРС министар унутрашњих послова и професор међународних односа Жељко Будимир.
"Прије свега напад преко институција на нивоу БиХ и да за посљедицу има урушавање Дејтонског мировног споразума, дестабилизацију Републике Српске и максималну злоупотребу дјеловања једног народа против конститутивног народа, односно српског народа", рекао је Будимир.
Истакао је да посебно мјесто заузима Израел.
"Дуго није виђено да је делегација Српске имала имао састанке у Кнесету, до састанака са предсједником, премијером Бењамином Нетанјахуом, где је су послате јасне поруке да се разумије ситуација у БиХ", навео је Будимир.
Истакао је да и Мађарска наставља да даје подршку Српској.
- Мађарска наставља да даје нама пуну подршку у Европској унији. То је нама јако важна тачка, како би се наш глас унутар Европској унији боље чуо, а и билатерална сарадња се налази на свом максимуму - јасан је Будимир.
Навео је да је и циљ наредне посјете предсједника СНСД-а Милорада Додика Америци да упозна пријатеље и партнере каква је ситуација у БиХ.
