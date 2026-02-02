Logo
Large banner

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Извор:

АТВ

02.02.2026

19:22

Коментари:

0

За родитеље чијој дјеци треба лијечење ван Републике Српске, постоји рјешење- Фонд солидарности који отвара сва потенцијално затворена врата и тражи сваку могућност да не одустане док свако дијете не добије шансу за терапију која му је потребна. Кроз овај процес породице пролазе свакодневно, тражећи наду и подршку у најтежим тренуцима.

Искуство једне од њих показује колико помоћ Фонда заиста значи.

"Лота је рођена са вишеструким аномалијама и она је другог дана живота отишла у Београд на операцију то је сносио Фонд здравства Републике Српске пошто је ријеч о различитим аномалијама онда смо даље покуцали врата према Фонду солидарности и сада се Лота захваљујући Фонду лијечи на три различита мјеста у Хрватској. Ова нека друга година њеног живота довела нас је до тога да заиста имамо наду и вјерујемо да ће све бити добро и заиста јесте добро било је двије године турбулентног и нон стоп смо били на релацији Београд-Загреб-Осијек и она је данас ево кренула у вртић и заиста је све добро", каже Маја Исовић Добријевић, родитељ.

Свако дијете започиње лијечење у Републици Српској. Ако локални третмани нису довољни Фонд активира строгу процедуру, љекари дају препоруку, конзилијум здравствене установе потврђује план а стручна комисија одлучује о наставку лијечења у иностранству.

"Свако од наше дјеце је започело лијечење у Републици Српској, а уколико имамо сазнања овдје да се наставак лијечења не може обавити у Београду ми одмах почињемо са тражењем доктора који дају препоруку да дијете мора у иностранство. Не постоји одговор не може одговор може да буде учинићемо све да дођемо до циља и да вам помогнемо све што је у нашој моћи ја не знам хоћемо ли доћи до тога али ћемо урадити све и заиста урадимо све", каже Јасминка Вучковић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ''Душа дјеце''.

Издавање рјешења и трошење средстава подлијеже строгом надзору. Транспарентност је обавезна и новац иде тачно тамо гдје је планирано, најважније, да ниједно дијете није ускраћено.

"Апсолутно нема потребе ни за каквим бројевима и скупљањем средстава јер гдје год то видите сигурно је злоупотреба, јер тај фонд сада на рачуну има значајна средства тако да он апсолутно може све и једно дијете које треба да се лијечи вани обезбиједи комплетно плаћање", рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.

Од 1. јануара 2018 до краја 2025. године Фонд је издао 3 312 рјешења и утрошио 44 милиона КМ како би дјеца из Републике Српске добила лијечење у иностранству. Бројеви расту, а иза сваког рјешења стоје стварни животи и породице које се боре за шансу своје дјеце.

Подијели:

Тагови:

Фонд солидарности

лијечење

Дјеца

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић: Додик успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Српску

Република Српска

Ковачевић: Додик успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Српску

18 ч

0
Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

Република Српска

Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

18 ч

0
Додик: Српска има право и обавезу да заштити себе и српски народ

Република Српска

Додик: Српска има право и обавезу да заштити себе и српски народ

18 ч

5
Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске

Република Српска

Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Тенисерка из Украјине сада неће да се рукује ни са Мађарицом

11

14

Маск позван на испитивање у тужилаштво

11

12

Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

11

10

Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner