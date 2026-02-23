Logo
Опљачкао златару виљушкаром, па побјегао на магарцу

Извор:

Курир

23.02.2026

19:56

Коментари:

0
Опљачкао златару виљушкаром, па побјегао на магарцу
Фото: Printscreen/Youtube/Firstpost

Један мушкарац из турског града Кајсери, направио је крајње комичну ситуацију када је украо злато из златаре, након разбијања излога виљушкаром, након чега је побјегао на магарцу.

Видио је убрзо постао виралан на мрежама, а осумњичени Мехмет Ч. признао је у својој изјави да је прво украо виљушкар, тако што га је покренуо "паљењем" жице, а након тога извршио филмску пљачку.

"Био сам пијан и желио сам да попијем још алкохола, али нисам могао јер је продавница пића била затворена. Након тога сам видио виљушкар на путу. Покренуо сам виљушкар додирујући његове каблове - тврдећи тако да је заправо возио возило", изјавио је осумњичени, који је напустио кућу те вечери са другим циљем.

Осумњичени, Мехмет Ч., изјавио је да је касније видио златару неколико улица даље.

илу-жена-10102025

Љубав и секс

Зашто жене одустају од веза?

"Видео сам дотичну радњу. Пале су ми на памет моје финансијске потешкоће. Подигао сам ролетну виљушкаром и ушао у радњу, а онда сам из витрине узео злато, не знам ни сам колико. Ставио сам све у џеп и побјегао пешке. Испустио сам дио злата на лицу мјеста, полиција ми је то касније рекла", рекао је Мехмет Ч. и наставио:

"Спустио сам се до потока у региону Илдем, узјахао магарца и отишао у нашу шталу. Везао сам магарца у штали, а злато сам сакрио у врећи испод цигле од глине са лијеве стране улаза у дијелу штале који се налази на сенику, а затим сам отишао кући."

Како је открила истрага, Мехмет, који је украо 150 грама злата, а затим побјегао на магарцу, полицијски службеници су ухапсили недуго након крађе, усљед чега му је одређен притвор, преноси Курир.

