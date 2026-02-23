Почео Васкршњи пост - колики буџет је довољан?

Извор:
Риба и поврће ослонац су исхране у наредним данима Васкршњег поста. Рибарнице на бањалучкој тржници, велики број купаца дочекале су спремне..
Са почетком Васкршњег поста, гужве на бањалучкој тржници све су веће. Најтраженији производ је риба. Питање је само да ли су цијене ове године прихватљиве за купце или ће нам и пост постати луксуз?
Судећи према ријечима купаца, цијене рибе, за сада нису високе.
"Ја често и постим цијели пост. Ма немам ја појма, кад ми треба ја купим и уопште не гледам", "Није толико цијена се ни промијенила, ја скуша, пастрмка, тако то","Нису цијене уопште страшне на основу прошле године", рекли су грађани за АТВ.
Највише се траже свјеже рибе – пастрмка и шаран, а осим слатководних велико је интересовање за ослић, гирице о друге. Све у свему, продавци се не жале.
"Као и обично и сваке године одмах прве седмице много већа потражња за рибом као што и видите", изјавио је трговац Ђоко Вучић.
"Не жале се вјерујте, само нам је пастрмка ево поскупила, а ово је све иста цијена како је било и прошле године. Једу рибу, здрава је риба и не жале се људи", истиче продавац Љиљана Вујиновић.
На тезгама са воћем и поврћем ситуација другачија. Док једни биљеже добре промете, други тврде – купаца све мање.
"Па да ти кажем нешто ево баш смо мало и разочарани пост почиње с слабо се тражи. Али нема народа, кратко и јасно нема народа", рекла је продавац Зора Јањетовић.
"Све је мање и мање што се тиче и продаје и посјећености и свега", додала је продавац Драгица.
Разлог томе су како кажу купци, високе цијене поврћа и воћа.
"Па мало је скупо за наш стандард, али оно што се мора колико ко може","Ево ово суво воће, то је сад, бар за мене. Ја га иначе често и купујем, а поготово кад крену дани поста, онда то је баш право. Да ти право кажем ово је лудило","Јесам, пошто нисам одавде не знам праве цијене, задовољан сам", наводе грађани.
Када се све узме у обзир, осим мирног ума и добре воље на квалитет поста утицаће, свакако и кућни буџет.
