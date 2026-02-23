Logo
Смршао 50 kg, а сада завршио на инфузији: Пјевач се огласио из болнице и забринуо све

Извор:

Телеграф

23.02.2026

19:34

Коментари:

1
Смршао 50 kg, а сада завршио на инфузији: Пјевач се огласио из болнице и забринуо све

Пјевач Слоба Васић направио је драстичну промјену пошто је смршао чак 50 килограма.

Његовом трансформацијом били су одушевљени сви, а пјевач није крио колико се добро осјећа након ове велике промјене.

Међутим, најновија објава изазвала је забринутост.

Слоба Васић се огласио сликом са браунилом у руци и прикључен на инфузију.

Пјевач није открио због чега је завршио у болници, међутим објава је направила пометњу и забринутост код његових фанова који су му упутили ријечи подршке.

Пјевач Слоба Васић је умало озбиљно нарушио здравље, а како и сам признаје претјерано је јео и нагло се угојио. Због живота ван контроле једино ријешење се само наметнуло - смањење желуца.

Ирена Божиновски

Србија

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

- Шта ти је живот, до јуче сам толико јео да ја не могу да вам објасним. Једеш, једеш и једеш па ти буде лоше колико си јео. А зато сам и дошао у ову ситуацију да сам буквално морао да урадим операцију желуца. Радио сам у Турској, толико ми је било тешко и сам себи сам постао тежак. Бољеле су ме кости, ноге од стајања... - рекао је у својој исповијести Слоба.

Пјевач Слоба Васић годинама је кубурио са вишком килограма, те у једном тренутку имао 150 килограма због чега је уградио балон у стомак, али га је брзо извадио. За њега се ова операција испоставила као право ријешење, преноси Телеграф.

