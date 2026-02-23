Душко Тошић показао како ужива са кћеркама на путовању

Извор:
Атина и Ника фебруарске дане проводе у Италији у коју су отпутовале са оцем Душком Тошићем.
Оне су, судећи по објавама на друштвеним мрежама, прво биле у Милану, а затим и у Риму.
Насљеднице поп звијезде Јелене Карлеуше одушевљавају фанове објавама из ових италијанских градова, а многи су става да обје на свој начин показују да имају савршено изграђен стил.
Поред својих фотографија и снимака, оне су подијелиле и заједничу фотографију са оцем Душком.
То је уједно и њихова прва заједничка слика откако се десио хаос на Дедињу, када је Душко током њиховог боравка у Дубаију са мајком Јеленом ушао у некретнину и промијенио све браве.
