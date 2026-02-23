Logo
Душко Тошић показао како ужива са кћеркама на путовању

Телеграф

23.02.2026

21:04

Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов
Фото: Instagram/duskotosic

Атина и Ника фебруарске дане проводе у Италији у коју су отпутовале са оцем Душком Тошићем.

Оне су, судећи по објавама на друштвеним мрежама, прво биле у Милану, а затим и у Риму.

Ел Менчо

Свијет

Нови детаљи ликвидације Ел Менча

Насљеднице поп звијезде Јелене Карлеуше одушевљавају фанове објавама из ових италијанских градова, а многи су става да обје на свој начин показују да имају савршено изграђен стил.

Поред својих фотографија и снимака, оне су подијелиле и заједничу фотографију са оцем Душком.

hitna pomoc

Србија

Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

То је уједно и њихова прва заједничка слика откако се десио хаос на Дедињу, када је Душко током њиховог боравка у Дубаију са мајком Јеленом ушао у некретнину и промијенио све браве.

Duško Tošić

Јелена Карлеуша

Коментари (0)
