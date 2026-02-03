Logo
Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

03.02.2026

11:10

Робан Хлобен
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Словачке у БиХ Романом Хлобеном, а ријеч је о првом званичном састанку премијера Минића са представником дипломатског кора након избора нове Владе.

Током састанка размијењена су мишљења о актуелној политичкој ситуацији, европском путу БиХ, као и о значају дијалога и међусобног уважавања свих нивоа власти.

Амбасадор Хлобен изразио је, како је нагласио, подршку легитимно изабраној новој Влади Републике Српске, премијеру Минићу пожелио успјешан рад у предстојећем мандату, те истакао да Европска унија представља пријатеља БиХ и да европске интеграције доносе бројне користи за све њене народе и институције, нагласивши значај дијалога и поштовања уставног оквира БиХ.

Предсједник Владе захвалио је амбасадору Словачке на подршци и конструктивном разговору, истичући да је Република Српска опредијељена за спровођење реформских активности у оквиру европске агенде, уз досљедно поштовање Дејтонског споразума.

Саговорници су оцијенили да су отворена комуникација и уважавање различитих ставова кључни за стабилност и напредак, те изразили спремност за наставак добре сарадње.

Саво Минић

