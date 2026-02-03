Logo
У Бијељини пронађено више од 50 килограма марихуане!

Извор:

АТВ

03.02.2026

12:00

Коментари:

0
veća količina marihuane pronađena u pretresu u Bijeljini
Фото: MUP RS

Полиција је одузела већу количину марихуане која је пронађена у претресу једне локације у Бијељини, саопштио је МУП Републике Српске.

Како сазнаје АТВ одузето је више од 50 килограма.

Акцију су спровели истражиоци Управе криминалистичке полиције МУП-а Српске у сарадњи са ПУ Бијељина.

”У претресу једне локације на подручју Бијељине пронађена је и одузета већа количина марихуане. У претресу је пронађено више радних машина и других предмета за која постоји сумња да потичу из извршења кривичног дјела”, саопштио је МУП Српске.

Све активности се предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина.

марихуана

zaplijenjena droga

Бијељина

МУП Републике Српске

