У Бијељини пронађено више од 50 килограма марихуане!

03.02.2026
Полиција је одузела већу количину марихуане која је пронађена у претресу једне локације у Бијељини, саопштио је МУП Републике Српске.
Како сазнаје АТВ одузето је више од 50 килограма.
Акцију су спровели истражиоци Управе криминалистичке полиције МУП-а Српске у сарадњи са ПУ Бијељина.
”У претресу једне локације на подручју Бијељине пронађена је и одузета већа количина марихуане. У претресу је пронађено више радних машина и других предмета за која постоји сумња да потичу из извршења кривичног дјела”, саопштио је МУП Српске.
Све активности се предузимају под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
