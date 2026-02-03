Logo
Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

Извор:

Танјуг

03.02.2026

10:58

Фото: Танјуг

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, на територији овог града синоћ су припадници Управе криминалистичке полиције обавили претресе на више локација и заплијенили више од 11 килограма различитих врста наркотика, сазнаје Танјуг.

У координисаној акцији полиција је ухапсила укупно седам осумњичених због препродаје дроге.

Три лица ухапшена су због препродаје око пола килограма марихуане и 30 грама хероина, један осумњичени ухапшен је због препродаје више од два и по килограма марихуане, док је још један осумњичени ухапшен због више од једног килограма марихуане.

Продавац шест килограма марихуанне и 30 грама кокаина је лишен слободе приликом продаје кокаина купцу који је такође ухапшен.

Свима је одређено задржавање до 48 сати, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, у ком року ће бити привдени на саслушање.

Београд

Дрога

хапшење

