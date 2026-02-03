Стефан Папић чека изручење Белгији

03.02.2026
10:10
Стефан Папић, који има двојно држављанство Босне и Херцеговине и Низоземске, изведен је у понедјељак, 2. фебруара, пред Међународно-правно одјељење суда у Амстердаму.
Стефан Папић, рођен у Сарајеву, а одрастао у Бреди, сумњичи се за прање новца преко умјетничке галерије у Бреди.
Он је прошле седмице изручен од стране Уједињених Арапских Емирата Низоземској, а у притвору остаје до изручења Белгији.
Оно што је занимљиво јесте да је Папић Низоземској изручен приватним авионом.
Према ријечима портпарола Тужилаштва, Папић је ухапшен на основу белгијског европског налога за хапшење (ЕАБ).
Холандски медији преносе да ће у року од 60 до 90 дана бити поново изведен пред међународно правно одјељење, које ће одлучити о изручењу Белгији.
Стефан Папић је годину дана провео у притвору у Уједињеним Арапским Емиратима, гдје је и ухапшен.
Њега белгијско правосуђе терети да је сарађивао са највећим криминалцима: с једне стране био је "десна рука" белгијског нарко-боса Флора Бресерса, а с друге стране његово име се годинама појављује у низоземским истрагама о прању новца повезаних са Едином Г., с којим Папић дијели бх. поријекло, а наводно су заједно одрасли у Бреди.
Иначе, Папић је био регистрован као директор галерије Пуро Арте у Бреди.
Полиција је 2019. године извршила претрес у галерији у склопу истраге о великој трговини кокаином из Перуа.
Његово име се више пута помињало на суђењима у Бреди.
