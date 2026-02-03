Logo
Претрес у Служби за запошљавање због сумње на корупцију

Извор:

АТВ

03.02.2026

08:44

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници МУП-а КС по налогу Тужилаштва КС јутрос су започели претресе у Јавној установи Служба за запошљавање КС.

Акција се одвија у сарадњи с Уредом за борбу против корупције КС.

Претреси се врше због сумње на почињење више коруптивних кривичних дјела. "Претреси се врше у циљу прикупљања доказа", речено је из Тужилаштва КС.

За сада нема информација које особе се сумњиче за корупцију и шта су радили супротно закону.

претреси

Kanton Sarajevo

