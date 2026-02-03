Два младића животно угрожена након тешке несреће

Извор:
03.02.2026
Два младића која су превезена у Универзитетску клиничку болницу (СКБ) Мостар налазе се у животној опасности, потврђено је за "Херцеговина.инфо" из ове здравствене установе.
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у суботу око 20:20 сати на дијелу магистралног пута М-16, у мјесту Малован, на релацији између Шујице и Купреса.
Према информацијама из СКБ Мостар, повријеђени су младићи рођени 2001. и 2005. године, који су хоспитализовани на Одјељењу интензивног неурохируршког лијечења.
"Повријеђене особе 2001. и 2005. годиште хоспитализоване су у Одјељењу за интензивно неурохируршко лијечење Свеучилишне клиничке болнице Мостар. Задобили су тешке тјелесне повреде опасне по живот“, потврђено је из СКБ Мостар.
У несрећи је учествовало возило марке Ауди, којим је управљао 25-годишњак из Ливна. У возилу су се налазила још два путника – 22-годишњак и још један 25-годишњак, такође из Ливна. Како је наведено, дошло је до самослијетања возила.
Возач и 22-годишњи путник су након несреће возилом хитне медицинске помоћи превезени у Кантоналну болницу у Ливну, гдје су им констатоване тешке тјелесне повреде, а потом су упућени на даље лијечење у СКБ Мостар.
Трећи путник, 25-годишњак, у несрећи није задобио тјелесне повреде.
Истрага о узроцима несреће је у току.
