Logo
Large banner

Два младића животно угрожена након тешке несреће

Извор:

Агенције

03.02.2026

08:50

Коментари:

0
Два младића животно угрожена након тешке несреће
Фото: АТВ

Два младића која су превезена у Универзитетску клиничку болницу (СКБ) Мостар налазе се у животној опасности, потврђено је за "Херцеговина.инфо" из ове здравствене установе.

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у суботу око 20:20 сати на дијелу магистралног пута М-16, у мјесту Малован, на релацији између Шујице и Купреса.

Према информацијама из СКБ Мостар, повријеђени су младићи рођени 2001. и 2005. године, који су хоспитализовани на Одјељењу интензивног неурохируршког лијечења.

"Повријеђене особе 2001. и 2005. годиште хоспитализоване су у Одјељењу за интензивно неурохируршко лијечење Свеучилишне клиничке болнице Мостар. Задобили су тешке тјелесне повреде опасне по живот“, потврђено је из СКБ Мостар.

У несрећи је учествовало возило марке Ауди, којим је управљао 25-годишњак из Ливна. У возилу су се налазила још два путника – 22-годишњак и још један 25-годишњак, такође из Ливна. Како је наведено, дошло је до самослијетања возила.

Возач и 22-годишњи путник су након несреће возилом хитне медицинске помоћи превезени у Кантоналну болницу у Ливну, гдје су им констатоване тешке тјелесне повреде, а потом су упућени на даље лијечење у СКБ Мостар.

Трећи путник, 25-годишњак, у несрећи није задобио тјелесне повреде.

Истрага о узроцима несреће је у току.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Претрес у Служби за запошљавање због сумње на корупцију

2 ч

0
Изнајмио ауто па га продао у другом граду

Хроника

Изнајмио ауто па га продао у другом граду

2 ч

0
Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

Хроника

Ужас код Тополе: Ауто се преврнуо на кров

2 ч

0
Пијан у Бањалуци ударио два пјешака

Хроника

Пијан у Бањалуци ударио два пјешака

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner