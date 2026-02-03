Logo
Аутом ударила радника КПЗ-а на улазу у затвор

Извор:

АТВ

03.02.2026

09:49

Коментари:

0
Аутом ударила радника КПЗ-а на улазу у затвор

На Главној градској магистрали у Зеници, тачније на пјешачком прелазу на улазу у Казнено-поправни завод Зеница, јутрос је дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је повријеђена једна особа.

Како сазнаје "072", овом приликом тешко је повријеђен Д.А, запосленик КПЗ Зеница, којег је Форд Фокусом ударила Зеничанка.

Усљед повреда опасних по живот, пјешак је возилом Хитне помоћи превезен у Кантоналну болницу Зеница ради указивања љекарске помоћи.

marke novac KM

Економија

Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?

“Летио је пет метара, боре му се за живот”, каже очевидац догађаја за “072инфо”.

Увиђајним радњама биће расвијетљене све околности које су довеле до ове несреће.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Зеница

