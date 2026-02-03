Logo
Болница хитно евакуисана: Граната пронађена у пацијенту

Извор:

Дневник.хр

03.02.2026

10:47

Коментари:

0
Operacija, operaciona sala
Фото: Unsplash

Драматична ноћ одигравала се у болници Рангуеил у француском Тулузу, гдје је љекарски тим хитне помоћи остао затечен након невјероватног открића током једне операције.

Мушкарац се у суботу јавио на хитни пријем због јаких болова у подручју ректума, али љекарима није дао додатна објашњења о узроку тегоба. Ситуација је убрзо попримила озбиљне размјере.

Током хируршког захвата, који је започео око два сата ујутро, медицинско особље открило је гранату из Првог свјетског рата у пацијентовом ректуму. Ријеч је о колекционарском пројектилу из 1918. године, дугом готово 20 центиметара и промјера око 10 центиметара.

Због страха од могуће експлозије болница је одмах активирала хитне службе. На мјесто догађаја послани су полиција, ватрогасци и специјализовани тим за деактивирање експлозивних направа. Граната је убрзо неутрализована, пише Ле Популаире.

Иако је касније утврђено да експлозивна направа није представљала непосредну опасност, околности у којима се нашла у тијелу пацијента остале су нејасне, а цијели случај изазвао је шок и пометњу међу особљем болнице.

Мушкарац је задржан на посматрању, очекује се да ће ускоро бити испитиван, а случај би требало да преузме канцеларија јавног тужиоца у Тулузу, преноси Дневник.хр.

Тагови:

granata

болница

Tuluz

Операција

