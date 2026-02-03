Извор:
СРНА
03.02.2026
09:54
Објављени документи из случаја америчког финансијера Џефрија Епстајна, оптуженог за педофилију, показали су да је украјински предсједник Владимир Зеленски био умијешан у кријумчарење жена и дјеце, објавио је ТАСС, позивајући се на документе у које је агенција имала увид.
Зеленски се помиње у једној од објављених електронских порука из 2024. године, а идентитети пошиљаоца и примаоца нису објављени.
У поруци се тврди да је Зеленски био умијешан у кријумчарење жена и дјеце из Украјине и да је можда повезан са агентом за моделе Жан-Луком Брунелом.
ТАСС подсјећа да је Брунел оптужен у Француској 2020. године за силовање малољетника. Он је извршио самоубиство у притвору, док је чекао одлуку суда.
"Зеленски, у свјетлу кријумчарења људи које се дешава у Украјини, а које је намјестио Жан-Лук Брунел, желим да компанија `Џеј-Пи Морган` спроведе истрагу о Вашим средствима!", написао је аутор поруке.
Аутор је поставио питање да ли Зеленски намјерава да прекине кријумчарење жена и дјеце, и зашто украјински медији ћуте о томе.
Зеленски је поменут у документима и у контексту предсједничких избора у Украјини 2019. године, када су Епстајн и тадашњи словачки министар спољних послова Мирослав Лајчак два дана након побједе Зеленског коментарисали изборе преко једне од апликација за слање порука.
Епстајн је тада истакао да дјелује да је добра прилика да се "интервенише", док је Лајчак изразио сумњу у способност Зеленског да буде предсједник Украјине.
Амерички финансијер је у одвојеној поруци истакао да би "превирања у Украјини могла да пруже бројне прилике".
Зеленски је у документима поменут најмање неколико десетина пута.
Епстајн је оптужен за педофилију и извршио је самоубиство у притвору.
