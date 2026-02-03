Logo
Заштићено 20 прехрамбених производа

Извор:

СРНА

03.02.2026

10:39

Фото: АТВ

У БиХ тренутно је 20 прехрамбених производа заштићено у складу са Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе, од чега шест ознаком поријекла, 11 ознаком географског поријекла и три ознаком гарантовано традиционалног специјалитета.

Производи који носе ознаку географског поријекла су невесињски кромпир, мајевички мед, семберски купус, рогатички кромпир, ливањски сир, височка печеница, фојнички кромпир, травнички сир, херцеговачки ћуптер, сарајевски ћевапи и бамија из Брчко дистрикта.

Кинески роботи

Наука и технологија

Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

Мајевички димљени сир зарац, гатачки кајмак из мјешине, дрварски мућени пекмез од дрењине, екстра дјевичанско маслиново уље Херцеговине, ливањски изворни сир и реповачки сир носе ознаку поријекла, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.

Бањалучки ћевап, крајишки омач и крајишка тарана заштићени су ознаком гарантовано традиционални специјалитет, док је ливањски сир заштићен ознаком географског поријекла и на новоу ЕУ, а још три производа су, након стицања ознаке у земљи, у процедури регистрације ознаке на нивоу ЕУ.

Заштићени производи, који носе ознаку поријекла, географског поријекла или ознаку гарантовано традиционални специјалитет представљају значајан сегмент прехрамбеног тржишта.

дрва

Савјети

Овако ћете без муке да уклоните пањ из дворишта

- Њихова вриједност заснива се на јединственим карактеристикама, традицији и репутацији, те зато постају честе мете фалсификовања, злоупотребе назива и визуалних имитација. Такве појаве наносе економску штету аутентичним произвођачима, те озбиљно нарушавају повјерење потрошача и интегритет тржишта - истичу из Агенције.

У саопштењу се додаје да ће Агенција 11. фебруара у Мостару организовати радионицу о службеним контролама прехрамбених производа са заштићеним ознакама, а намијењена је представницима надлежних инспекцијских органа и удружења чији су прехрамбени производи регистровани наведеним ознакама.

Branimir Kojić

Република Српска

Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

На радионици ће бити представљене смјернице о службеним контролама за спречавање превара и обмана на тржишту БиХ које се односе на имитације хране и јаких алкохолних пића заштићених у земљи и ЕУ.

