Ново упозорење за дијелове Републике Српске

Извор:
АТВ
03.02.2026
09:19
Коментари:0
Јутрос је у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. Понегдје у Босни је забиљежена слаба киша.
На подручју Ливна, Мостара, Бањалуке, Фоче и Требиња за данас је издато жуто упозорење због јаких удара вјетра.
"БУДИТЕ СВЈЕСНИ. Будите у току са актуелном временском прогнозом. Очекујте мање сметње у активностима на отвореном. Будите свјесни крхотина које носи вјетар. Локалне сметње у активностима на отвореном су могуће усљед крхотина које носи вјетар", гласи упозорење.
Данас ће у БиХ преовладавати претежно облачно вријеме, уз дјелимично смањење облачности послије подне. Прије подне киша понегдје у Босни , а послије подне и током ноћи у већем дијелу земље.
На планинама је могућ слаб снијег. Вјетар слаб до умјерен, повремено са јаким ударима јужни и југоисточни.
Дневна температура зрака од 6 до 12, у јужним, сјеверним и сјеверозападним подручјима земље до 14 степени.
У сриједу, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме са кишом. Јаче падавине се очекују на подручју Херцеговине, Крајине и југозападне Босне.
Вјетар је умјерен и јак јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између 5 и 10, на југу до 12, а њвиша дневна температура углавном између 9 и 15 степени.
У четвртак, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме са слабом кишом.
Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између 4 и 9, а највиша дневна температура углавном између 8 и 14 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
