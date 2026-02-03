Logo
Large banner

Ново упозорење за дијелове Републике Српске

Извор:

АТВ

03.02.2026

09:19

Коментари:

0
Ново упозорење за дијелове Републике Српске
Фото: АТВ

Јутрос је у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. Понегдје у Босни је забиљежена слаба киша.

На подручју Ливна, Мостара, Бањалуке, Фоче и Требиња за данас је издато жуто упозорење због јаких удара вјетра.

WD-40

Занимљивости

Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

"БУДИТЕ СВЈЕСНИ. Будите у току са актуелном временском прогнозом. Очекујте мање сметње у активностима на отвореном. Будите свјесни крхотина које носи вјетар. Локалне сметње у активностима на отвореном су могуће усљед крхотина које носи вјетар", гласи упозорење.

Данас ће у БиХ преовладавати претежно облачно вријеме, уз дјелимично смањење облачности послије подне. Прије подне киша понегдје у Босни , а послије подне и током ноћи у већем дијелу земље.

На планинама је могућ слаб снијег. Вјетар слаб до умјерен, повремено са јаким ударима јужни и југоисточни.

Дневна температура зрака од 6 до 12, у јужним, сјеверним и сјеверозападним подручјима земље до 14 степени.

Прогноза до четвртка

У сриједу, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме са кишом. Јаче падавине се очекују на подручју Херцеговине, Крајине и југозападне Босне.

Илон Маск

Наука и технологија

Маскова империја постала најскупља приватна фирма икада

Вјетар је умјерен и јак јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између 5 и 10, на југу до 12, а њвиша дневна температура углавном између 9 и 15 степени.

У четвртак, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме са слабом кишом.

Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између 4 и 9, а највиша дневна температура углавном између 8 и 14 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

meteoalarm

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

2 ч

0
У Српској рођено 15 беба

Друштво

У Српској рођено 15 беба

3 ч

0
Повећана опасност од одрона

Друштво

Повећана опасност од одрона

3 ч

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Друштво

Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner