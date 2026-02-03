Маскова империја постала најскупља приватна фирма икада

Извор:
Агенције
03.02.2026
09:13
Коментари:0
Компанија SpaceX објавила је да је купила xAI, чиме су спојене двије компаније милијардера Илона Маска у, како се наводи, најврједнију приватну компанију на свијету.
Маск је у саопштењу на веб-сајту SpaceX-а навео да спајање представља "сњедеће поглавље" у заједничкој мисији SpaceX-а и xAI-а, преноси CNN.
Аналитичари оцјењују да овај потез указује на потребу xAI-ја за већим финансијским и рачунарским ресурсима у све конкурентнијој области вјештачке интелигенције, као и на растући значај те технологије за будућност свемирских истраживања.
Према подацима истраживачке фирме " PitchBook ", вриједност SpaceX-а процијењена је на 800 милијарди долара након секундарне продаје акција у децембру 2025. године, док је xAI процијењен на 230 милијарди долара послије посљедње рунде финансирања у јануару.
Маск је навео да се напредак у вјештачкој интелигенцији тренутно ослања на велике центре података на Земљи, који захтијевају огромне количине енергије и хлађења, и оцијенио да је "логично рјешење" премјештање таквих система у свемир.
SpaceX је прошле недјеље затражио дозволу од Федералне комисије за комуникације за лансирање констелације од милион сателита, с циљем стварања мреже соларно напајаних центара података за потребе вјештачке интелигенције.
Према Масковим процјенама, вјештачка интелигенција би у року од двије до три године могла најјефтиније да се развија управо у свемиру.
У међувремену, раст потражње за рачунарском снагом и енергијом већ подстиче велика улагања технолошких компанија у инфраструктуру, док су у појединим дијеловима САД забележени значајни скокови трошкова електричне енергије у близини дата центара.
xAI, који је недавно прикупио 20 милијарди долара од инвеститора, такође је власник друштвене мреже X, чији се АИ четбот Грок суочио са критикама због проблематичног садржаја.
И поред тога, интересовање инвеститора за вјештачку интелигенцију остаје снажно.
Између SpaceX-а и xAI-ја и раније је постојала значајна сарадња и преклапање кадрова, иако су поједини бивши запослени упозоравали на могуће културне разлике између компанија.
Маск је у децембру потврдио планове за иницијалну јавну понуду акција SpaceX-а, која би, према наводима, могла да буде међу највећима у историји и додатно да повећа његову већ огромну нето вриједност.
