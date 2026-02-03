Logo
Маскова империја постала најскупља приватна фирма икада

Агенције

03.02.2026

09:13

Маск у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Компанија SpaceX објавила је да је купила xAI, чиме су спојене двије компаније милијардера Илона Маска у, како се наводи, најврједнију приватну компанију на свијету.

Маск је у саопштењу на веб-сајту SpaceX-а навео да спајање представља "сњедеће поглавље" у заједничкој мисији SpaceX-а и xAI-а, преноси CNN.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Не смијемо дозволити да се ЕУ претвори у ратнохушкачки савез

Аналитичари оцјењују да овај потез указује на потребу xAI-ја за већим финансијским и рачунарским ресурсима у све конкурентнијој области вјештачке интелигенције, као и на растући значај те технологије за будућност свемирских истраживања.

Према подацима истраживачке фирме " PitchBook ", вриједност SpaceX-а процијењена је на 800 милијарди долара након секундарне продаје акција у децембру 2025. године, док је xAI процијењен на 230 милијарди долара послије посљедње рунде финансирања у јануару.

Маск је навео да се напредак у вјештачкој интелигенцији тренутно ослања на велике центре података на Земљи, који захтијевају огромне количине енергије и хлађења, и оцијенио да је "логично рјешење" премјештање таквих система у свемир.

Рерна

Савјети

Увече убаците ово у рерну, а ујутру ће бити блистава без имало рибања

SpaceX је прошле недјеље затражио дозволу од Федералне комисије за комуникације за лансирање констелације од милион сателита, с циљем стварања мреже соларно напајаних центара података за потребе вјештачке интелигенције.

Према Масковим процјенама, вјештачка интелигенција би у року од двије до три године могла најјефтиније да се развија управо у свемиру.

У међувремену, раст потражње за рачунарском снагом и енергијом већ подстиче велика улагања технолошких компанија у инфраструктуру, док су у појединим дијеловима САД забележени значајни скокови трошкова електричне енергије у близини дата центара.

xAI, који је недавно прикупио 20 милијарди долара од инвеститора, такође је власник друштвене мреже X, чији се АИ четбот Грок суочио са критикама због проблематичног садржаја.

Јапан

Свијет

Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће

И поред тога, интересовање инвеститора за вјештачку интелигенцију остаје снажно.

Између SpaceX-а и xAI-ја и раније је постојала значајна сарадња и преклапање кадрова, иако су поједини бивши запослени упозоравали на могуће културне разлике између компанија.

Маск је у децембру потврдио планове за иницијалну јавну понуду акција SpaceX-а, која би, према наводима, могла да буде међу највећима у историји и додатно да повећа његову већ огромну нето вриједност.

Илон Маск

SpaceX

Коментари (0)
