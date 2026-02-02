Logo
Large banner

Научници открили због чега биљке нагло вену: Као срчани удар?

02.02.2026

17:24

Коментари:

0
Научници открили због чега биљке нагло вену: Као срчани удар?

Ново истраживање открива зашто једна врста бактерије може изненада да уништи читаве биљке тако брзо да се то пореди са „срчаним ударом код људи“ — јер ове бактерије практично блокирају унутрашње проводљиве судове биљака, заустављајући проток воде и узрокујући нагло увенуће и смрт биљке, наводи „SciTech Daily“.

У питању је род Ralstonia, са врстом Ralstonia solanacearum, која је дуго позната као врло опасна патогена бактерија за биљке, показује студија објављена у PNAS Microbiology. Ове бактерије настањују влажна земљишта и могу да преживе годинама без изазивања симптома све док не уђу у биљна ткива. Када се то догоди, хитро се шире кроз ксилем — водени систем биљне унутрашње структуре — и ефикасно заустављају проток воде из корена према листовима. Као резултат, биљке нагло увену и умиру у року од неколико дана, што је врло сличан и брз пад виталности као код срчаног удара код људи.

Један од разлога за изузетну агресивност Ralstonia solanacearum је њена способност да лучи вискоеластичну, слузаву материју. Ова супстанца, састављена од дугих молекула познатих као екзополисахариди (посебно ЕПС-1), има јединствена својства: течна је и клизава, али се лако уклапа у капиларе ксилема биљке и помаже бактерији да се шири кроз ткива без заустављања. Таква структура омогућава бактерији да брзо заузима унутрашњу структуру биљке и блокира проток течности, што убрзава обољевање и пропадање, стоји у чланку.

Занимљиво је да ову особину не посједују све бактерије или све врсте Ralstonia — само оне које производе специфичне ексополисахариде могу да изазову овакву „блокаду“ унутар биљака. Научници су то открили тако што су упоређивали бактеријске сојеве који производе и оне који не производе ЕПС-1 и потврдили да је управо ова сложена полисахаридна супстанца везана за способност брзог ширења унутар ксилема.

Због тога се симптоми инфекције од РRalstonia врло брзо развијају: листови брзо вену, стабљике губе чврстину и биљка не може да одржи основне функције. Такав нагли пад здравља биљке и губитак способности да транспортује воду кроз тијело биљке често се назива “срчаним ударом за биљке” — метафорички, зато што прекид протока воде има исти драматичан ефекат на функције биљке као што прекид протока крви има на људско срце.

Ове бактерије представљају озбиљан проблем у пољопривреди јер могу да инфицирају многе важне усеве, укључујући парадајз, кромпир, соју и паприку, као и бројне украсне биљке. Њихова упорност и способност да преживе дуго у земљишту отежава контролу и превенцију оваквих болести, посебно у влажним климатским условима гдје се лакше шире.

Разумијевање тих механизама, како биолошких карактеристика бактерије, тако и начина на који се шири кроз биљно ткиво, кључно је за развој нових метода заштите усева и спречавања таквих брзих и разарајућих инфекција у пољопривредној производњи.

(SciTech Daily)

Подијели:

Тагови:

Биљке

наука

срчани удар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове биљке треба орезати до краја фебруара како би у сезони дале обилне плодове и бујне цвјетове

Савјети

Ове биљке треба орезати до краја фебруара како би у сезони дале обилне плодове и бујне цвјетове

1 седм

0
Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Савјети

Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

1 д

0
Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

Савјети

Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

3 седм

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Снијег добар изолатор, чува биљке

3 седм

0

Више из рубрике

АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Наука и технологија

АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

7 ч

0
Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година

Наука и технологија

Европска земља се спрема за забрану друштвених мрежа млађима од 16 година

10 ч

0
АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Наука и технологија

АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

11 ч

0
Одзвонило стандардним пуњачима: Уз помоћ нове технологије до 100% батерије за само пет минута

Наука и технологија

Одзвонило стандардним пуњачима: Уз помоћ нове технологије до 100% батерије за само пет минута

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

19

02

Маја Николић се скинула на Грмечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner