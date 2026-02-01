Одзвонило стандардним пуњачима: Уз помоћ нове технологије до 100% батерије за само пет минута

Извор:
Умјесто уобичајеног пуњења од 1–2 сата, нова технологија може да напуни телефон до 100% за отприлике 5 минута без прегријевања или оштећења батерије. То је огроман скок у односу на данашње стандарде и сигнал да би већ сљедеће генерације уређаја могле потпуно да елиминишу чекање на пуњење.
Још важније, ове батерије су дизајниране тако да трају дупло дуже у односу на данашње литијум-јонске батерије, што значи да би ваш телефон могао да задржи висок капацитет и послије неколико година интензивне употребе.
Технологија користи нову врсту материјала и структура које омогућавају бржи проток јона без прелазног загријавања, па се капацитет батерије не троши брзо, а пуњење остаје безбједно и поуздано. За обичног корисника, то значи краће вријеме пуњења, мање бриге око тражења пуњача и већи вијек батерије, чак и послије 2–3 године.
Очекује се да ће прве комерцијалне верзије ове технологије бити доступне на тржишту у наредне двије године, а произвођачи већ преговарају са великим брендовима као што су Самсунг, Епл и Шаоми како би је уградили у нове моделе телефона и електричних возила.
