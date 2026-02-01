Logo
Снаха се нашла на мети критика због захтјева за свекрву

01.02.2026

20:02

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Мајка двоје дјеце покренула је расправу на интернету након што је питала је ли “у криву” ако свекрву замоли да јој током порода причува псе, али не и дјецу. Како је објаснила у објави на Редиту, није јој циљ никога понизити ни увриједити, него само избјећи додатни стрес и неред у ионако хаотичном периоду након порода.

“Волим своју свекрву и стварно не желим повриједити њене осјећаје, али исто тако не желим да се након порода вратим дома у потпуни хаос”, написала је 34-годишњакиња.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Градоначелник Тиране остаје у притвору

Каже да би се око дјеце радије ослонила на пријатеље јер јој је свекрва, по њеном утиску, “превише попустљива” с унуцима, не држи се рутине и све лако претвори у “ма пусти, нека”. Осим тога, живи далеко па им је и то теже, а споменула је и додатне ствари које је чине нервозном. Свекрва има базен без ограде и, како тврди ауторка објаве, не воли се прилагођавати њиховим правилима у кући.

Ситуацију је, како тврди мајка, закомпликовало и то што се свекрва сама “убацила” у причу. “Никада нисмо службено разговарали о томе да она чува дјецу док ја рађам. Једноставно је почела другима говорити да ће она бити задужена за то, а ми смо то сазнали тек касније”, написала је.

63b6c3cb970c9 zoran kalezic

Сцена

Чувени народни пјевач предосјетио своју смрт

Реакције људи биле су подијељене. У расправи у којој је учествовало више од 500 корисника, многи сматрају да је мајчин потез ризичан за породичне односе. Један коментар посебно се истакао. Проблем, према мишљењу тог корисника, није у томе што ће пријатељи чувати дјецу, већ у поруци коју тиме шаље свекрви. “Ако је зовеш да чува псе, а не унуке, звучи као да јој више вјерујеш са љубимцима него са властитом породицом”, написао је.

Други корисници били су још директнији и упозорили да је тешко очекивати да се бака неће увриједити када чује реченицу: “Можеш чувати псе, али не и дјецу.”

(Дневник.хр)

