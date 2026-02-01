Снаха се нашла на мети критика због захтјева за свекрву

01.02.2026
Мајка двоје дјеце покренула је расправу на интернету након што је питала је ли “у криву” ако свекрву замоли да јој током порода причува псе, али не и дјецу. Како је објаснила у објави на Редиту, није јој циљ никога понизити ни увриједити, него само избјећи додатни стрес и неред у ионако хаотичном периоду након порода.
“Волим своју свекрву и стварно не желим повриједити њене осјећаје, али исто тако не желим да се након порода вратим дома у потпуни хаос”, написала је 34-годишњакиња.
Каже да би се око дјеце радије ослонила на пријатеље јер јој је свекрва, по њеном утиску, “превише попустљива” с унуцима, не држи се рутине и све лако претвори у “ма пусти, нека”. Осим тога, живи далеко па им је и то теже, а споменула је и додатне ствари које је чине нервозном. Свекрва има базен без ограде и, како тврди ауторка објаве, не воли се прилагођавати њиховим правилима у кући.
Ситуацију је, како тврди мајка, закомпликовало и то што се свекрва сама “убацила” у причу. “Никада нисмо службено разговарали о томе да она чува дјецу док ја рађам. Једноставно је почела другима говорити да ће она бити задужена за то, а ми смо то сазнали тек касније”, написала је.
Реакције људи биле су подијељене. У расправи у којој је учествовало више од 500 корисника, многи сматрају да је мајчин потез ризичан за породичне односе. Један коментар посебно се истакао. Проблем, према мишљењу тог корисника, није у томе што ће пријатељи чувати дјецу, већ у поруци коју тиме шаље свекрви. “Ако је зовеш да чува псе, а не унуке, звучи као да јој више вјерујеш са љубимцима него са властитом породицом”, написао је.
Други корисници били су још директнији и упозорили да је тешко очекивати да се бака неће увриједити када чује реченицу: “Можеш чувати псе, али не и дјецу.”
(Дневник.хр)
