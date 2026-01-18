Усвојила бебу па о њој сазнала горку истину

Извор:
Инфлуенсерка Тати Ломас изградила је армију од 88.000 пратилаца на Инстаграму захваљујући причама из стварног живота које свакодневно дијели са публиком.
У једном од својих популарних видеа, открила је шокантну исповијест жене која је, како тврди, усвојила бебу из породице, да би касније сазнала да је њен супруг биолошки отац тог дјетета.
Тати, која води и подкаст, редовно добија анонимне поруке слушалаца, које затим препричава пратиоцима. У овој причи, открила је да је жена била физички лоше када је сазнала истину.
Према њеним ријечима, жена је на крају донијела најболнију одлуку у животу да напусти мужа Стива, али и дијете које су заједно одгајали. Због тога је, тврди, постала мета осуда и напада његове породице.
Говорећи у име жене, Тати је испричала:
"Сестра мог мужа усвојила је дијете прије четири године. Одувијек је жељела да буде мајка и није жељела партнера. Када је њена пријатељица родила бебу коју није могла да задржи, понудила се да је усвоји".
Цијела породица је, како каже, без задршке прихватила дијете.
Прије двије и по године, сестри је дијагностикована мултипла склероза, а здравствено стање јој се брзо погоршавало.
"Замолила нас је да преузмемо бригу о дјетету. Наравно да смо пристали".
Жена тврди да њен муж никада није показивао чудно понашање према дјетету.
"Понашао се као брижни ујак. Никада нисам посумњала".
Истина је испливала када је сестра признала:
"Мој муж је биолошки отац тог дјетета".
Наводно, више није могла да живи с тајном, нарочито због погоршања здравља.
"Рекла ми је да су мој муж и њена пријатељица повремено имали аферу чак и непосредно прије нашег вјенчања. То дијете је резултат његове преваре".
По повратку кући, суочила је мужа са истином и захтијевала ДНК тест. Резултат је био неумољив.
"Тест је потврдио да је он отац. Говорио је да ме воли, да му је жао, да се ништа није догодило током брака… Била сам згрожена. Нисам могла да будем поред њега".
Недуго затим, иселила се код сестре. Жена је нагласила да нема никаква лоша осјећања према дјевојчици.
"Она је невина. Није урадила ништа погрешно".
Али признаје:
"Сваки пут кад је погледам, видим његову превару".
Након што је истина изашла на видјело, жена каже да је засута позивима и порукама чланова мужевљеве породице.
"Морала сам да блокирам многе људе. Окривљују ме, срамоте ме, говоре да сам лоша јер не желим терапију или савјетовање".
"Али искрено — не видим никакав повратак из овога".
Иако је дијете одгајала годину и по дана као своје, признаје да више није способна да буде добра мајка након сазнања.
