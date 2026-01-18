Logo
Скинуо се го и показивао полни орган дјеци и мајкама

Извор:

Агенције

18.01.2026

17:27

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Општински суд у Задру (Хрватска) донио је пресуду којом је један 27-годишњи мушкарац проглашен кривим за прекршај против јавног реда и мира након инцидента који се догодио средином септембра прошле године у Поседарју.

Према утврђеним чињеницама, мушкарац је 16. септембра 2025. послије подне, у близини дјечјег игралишта и на јавном паркингу, изашао из возила, а потом се скинуо и окретао према дјеци и мајкама те показивао полни орган.

Након тога је тако разголићен сјео у своје возило те се удаљио са мјеста догађаја.

Саво Минић на сједници НСРС

Република Српска

Минић опозицији: Како ви говорите, тако пишу медији у ФБиХ

Суд је утврдио да се радило о облику сексуалног егзибиционизма на јавном мјесту. У пресуди објављеној на е-огласној плочи наводи се да је мушкарац током поступка признао одговорност и изразио жаљење, наводећи личне и породичне околности (болест мајке), но Суд је истакао да озбиљност дјела захтијева санкционисање ради заштите јавног морала и сигурности грађана.

"Свјестан сам да сам погријешио и жао ми је ако сам икога узнемирио. Хтио сам се само пресвући након купања у мору, али знам да то нисам смио учинити на такав начин", рекао је током одбране.

Мушкарцу је на крају изречена казна затвора у трајању од 15 дана. Казна је условна, што значи да неће бити извршена ако у року од једне године не почини прекршај исте или теже врсте.

илу-новац-27102025

Економија

Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

У изречену казну урачунато је вријеме проведено у полицијском задржавању. Обавезан је платити трошак прекршајног поступка у паушалном износу од 14 евра, пише "057инфо".

Поступак је спроведен у хитном прекршајном поступку пред Општинским судом у Задру. Суд је притом узео у обзир признање починиоца и његову досадашњу неосуђиваност, али и тежину почињеног прекршаја те штетне посљедице за грађане и пролазнике.

Small banner