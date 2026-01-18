Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

18.01.2026
Марко Перковић Томпсон одржао је у Сплиту други концерт на којем се поново орио усташки поздрав "За дом спремни!", те видјели усташки симболи.
Саставни дио Томпсоновог репертоара поново је била пјесма "Бојна Чавоглаве" која почиње усташким покличем "За дом спремни!".
Као и претходне вечери, у Сплиту се синоћ окупио велики број Томпсонових сљедбеника, углавном младих, а на улицама и у кафићима цијелог дана су са разгласа пуштане његове пјесме.
Томпсон се на првом концерту на "Грипама" појавио у црној мајици са бројем 03941158, што је затворски број терористе Звонка Бушића, који је 1976. године учествовао у отмици америчког путничког авиона.
Турнеју по Хрватској почео је у децембру прошле године у Осијеку, а услиједили су наступи у Вараждину, Задру, Загребу и Сплиту.
Након концерта у љето прошле године на загребачком Хиподрому, када је током три дана био претворен у "пријестоницу усташтва", градоначелник Томислав Томашевић забранио је одржавање другог Томпсоновог концерта у Арени, а Градска скупштина је одлучила да забрани усташке симболе и покличе у свим просторијама у надлежности града. Томпсонова турнеја требало је да буде настављена у Ријеци и Пули у фебруару.
Одборници Пуле већ су затражили од градске власти да донесе одлуку попут оне коју је донио Загреб да се на простору у надлежности градских власти не могу промовисати усташки симболи и покличи.
Власт у Хрватској прећутно дозвоља Томпсоново промовисање усташтва, а уочи његовог наступа прошле године у Загребу на генералној проби га је посјетио премијер Андреј Пленковић са дјецом.
На дан концерта у првим редовима су били предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић и министри у Влади који су потврдили да су одговарали на Томпсонове покличе "За дом", што је наишло на осуду дијела хрватске јавности.
