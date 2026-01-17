Мјештани Зете опет блокирали путеве ка Цетињу и Бару

Извор:
СРНА
17.01.2026
16:35
Мјештани Зете и Ботуна који се противе изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода наставили су данас блокаде тако што су зауставили саобраћај ка Цетињу и Бару.
Окупљени су од 15 часова организовали блокаде на мосту на Ситници на путу Подгорица-Цетиње, као и код ресторана "Језеро" у Врањини на путу Подгорица-Бар.
Блокада на наведеним мјестима трајаће, како су навели, до 18 часова.
Претходна три дана Зећани су блокирали кружне токове на Забјелу, Доњој Горици и према Никшићу и Цетињу, као и пут Подгорица-Бар у мјесту Бистрице, незадовољни због градње постројења за пречишћавање отпадних вода у Ботуну.
Полиција је јуче идентификовала 18 особа које ће бити процесуиране у складу са законом због непријављеног окупљања и блокирања саобраћајница на путу Никшић-Цетиње и у Бистрици, преноси Срна.
