Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

17.01.2026

14:19

Школа
Фото: pexels

Општинско државно тужилаштво испитало је професора (59) једне школе у Далмацији на југу Хрватске због сумње да је сексуално узнемиравао ученицу. Како су навели, радило се о „вербалном злостављању“.

Након испитивања окривљеног поднели су судији истраге Жупанијског суда предлог за одређивање истражног притвора против окривљеног због постојања опасности од утицаја на свједоке и понављања кривичног дјела.

Судија истраге прихватио је предлог државног тужилаштва и одредио истражни притвор против окривљеног због опасности од утицаја на свједоке у трајању од мјесец дана.

Milan Petković

Република Српска

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија

Није прихваћен приједлог државног тужиоца за одређивање истражног притвора због опасности од понављања кривичног дела. На одбијајући дио решења судије истраге државно тужилаштво ће поднијети жалбу – навели су из тужилаштва, пише 24.сатахр.

