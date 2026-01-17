Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

17.01.2026
14:19
Општинско државно тужилаштво испитало је професора (59) једне школе у Далмацији на југу Хрватске због сумње да је сексуално узнемиравао ученицу. Како су навели, радило се о „вербалном злостављању“.
Након испитивања окривљеног поднели су судији истраге Жупанијског суда предлог за одређивање истражног притвора против окривљеног због постојања опасности од утицаја на свједоке и понављања кривичног дјела.
Судија истраге прихватио је предлог државног тужилаштва и одредио истражни притвор против окривљеног због опасности од утицаја на свједоке у трајању од мјесец дана.
Није прихваћен приједлог државног тужиоца за одређивање истражног притвора због опасности од понављања кривичног дела. На одбијајући дио решења судије истраге државно тужилаштво ће поднијети жалбу – навели су из тужилаштва, пише 24.сатахр.
