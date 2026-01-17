Logo
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

АТВ

17.01.2026

14:08

2
АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади
Фото: ATV

Актуелни министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић неће обављати ту функцију у новој Влади, сазнаје АТВ.

Како ексклузивно сазнајемо, умјесто Шулића ову функцију ће преузети Александар Миљешић из Приједора.

Миљешић је тренутно начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације у Градској управи Приједор.

Осим Шулића, још четири актуелна министра неће бити у новој влади о чему више можете у наставку.

Влада Републике Српске

Република Српска

Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Денис Шулић

Влада Републике Српске

Саво Минић

Коментари (2)
