АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Извор:
АТВ
17.01.2026
14:08
Коментари:2
Актуелни министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић неће обављати ту функцију у новој Влади, сазнаје АТВ.
Како ексклузивно сазнајемо, умјесто Шулића ову функцију ће преузети Александар Миљешић из Приједора.
Миљешић је тренутно начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације у Градској управи Приједор.
Осим Шулића, још четири актуелна министра неће бити у новој влади о чему више можете у наставку.
