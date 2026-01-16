Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Добитни листић одигран је на продајном мјесту Хрватске Лутрије на адреси Стјепана Радића 27 у Пожеги.

Срећни добитник, који редовно учествује у играма Лото 7, Лото 6 и Евроџекпоту признаје да је готово одустао од играња - али управо тада га је изненадио овај велики добитак.

Док је досад бирао бројеве према посебним датумима, попут рођендана, овај је пут одлучио промијенити тактику и одабрао је бројеве насумично.

За свој добитак сазнао је преко друштвених мрежа, након чега је одмах одлучио провјерити листић.

- Мијешали су ми се разни осјећаји - шок и невјерица, па су кренуле сузе радоснице, затим узбуђење и срећа. Упорно сам се враћао и провјеравао листић, нисам могао ни спавати - испричао је.