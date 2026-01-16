СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Извор:
СРНА
16.01.2026
20:00
Зашећерена и алкохолна пића су превише јефтина пошто нису довољно опорезована, што доводи до веће стопе гојазности, дијабетеса и других болести, саопштила је Свјетска здравствена организација /СЗО/.
Дјеца и млади су посебно погођени, наводи се у саопштењу поводом објављивања два глобална извјештаја о овим пићима.
СЗО наглашава да је потребно да се таква пића опорезују или да се постојећи порези повећају, пренијела је агенција ДПА.
"То би их учинило скупљим и самим тим мање доступним за конзумацију, а истовремено би генерисало више новца за здравствену заштиту", пише у саопштењу.
Широм свијета, 116 земаља опорезују безалкохолна пића и друга зашећерена пића, према подацима СЗО, али многе врсте напитака са високим садржајем шећера остају неопорезоване, као што су воћни сокови, заслађени млијечни напици и готове кафе или чајеви.
"Порези везани за здравље су један од најјачих алата које имамо за промовисање здравља и спречавање болести", изјавио је генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус.
СЗО је навела да најмање 25 земаља, углавном у Европи, укључујући Њемачку, немају акцизе на вино. За разлику од вина, жестока пића попут воћне ракије, коњака, вотке, вискија, као и пиво - подлијежу порезима.
