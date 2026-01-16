Logo
СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Извор:

СРНА

16.01.2026

20:00

Коментари:

0
Фото: pexels/Chris F

Зашећерена и алкохолна пића су превише јефтина пошто нису довољно опорезована, што доводи до веће стопе гојазности, дијабетеса и других болести, саопштила је Свјетска здравствена организација /СЗО/.

Дјеца и млади су посебно погођени, наводи се у саопштењу поводом објављивања два глобална извјештаја о овим пићима.

cjevovod gasovod pixabay

Економија

Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

СЗО наглашава да је потребно да се таква пића опорезују или да се постојећи порези повећају, пренијела је агенција ДПА.

"То би их учинило скупљим и самим тим мање доступним за конзумацију, а истовремено би генерисало више новца за здравствену заштиту", пише у саопштењу.

Широм свијета, 116 земаља опорезују безалкохолна пића и друга зашећерена пића, према подацима СЗО, али многе врсте напитака са високим садржајем шећера остају неопорезоване, као што су воћни сокови, заслађени млијечни напици и готове кафе или чајеви.

"Порези везани за здравље су један од најјачих алата које имамо за промовисање здравља и спречавање болести", изјавио је генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус.

Сарајево-магла-смог-04092025

Градови и општине

Проглашена узбуна због загађеног ваздуха, предложена онлајн настава

СЗО је навела да најмање 25 земаља, углавном у Европи, укључујући Њемачку, немају акцизе на вино. За разлику од вина, жестока пића попут воћне ракије, коњака, вотке, вискија, као и пиво - подлијежу порезима.

Тагови:

SZO

Hrana

Коментари (0)
