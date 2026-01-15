Ово је прави суперзачин: Одличан за срце, мозак и расположење

Извор:
Она
15.01.2026
22:02
Коментари:0
Какао је једна од оних намирница које стоје на полици и чекају да се сјетимо да правимо глазуру за колач, а заправо су апсолутни нутриционистички џекпот.
Чисти, горки какао је препун антиоксиданата, флаванола и минерала који раде директно за срце, мозак, кожу и расположење. Звучи као маркетинг, али све је то чиста биологија. Проблем је само што већина људи купује мјешавине пуне шећера и адитива, па на крају нема никакав ефекат.
Прави какао потиче из Централне и Јужне Америке, пролази ферментацију, сушење, пржење, мљевење и пресовање док се не добије чист прах. Тек тада у њему остаје оно због чега га зовемо суперхраном.
Витамини, минерали и моћне биљне супстанце штите ћелије од оксидативног стреса. Ако желите резултат, бирајте само 100 одсто чисти, горки какао, по могућности сиров и минимално обрађен.
Флаваноли из какаа побољшавају проток крви, регулишу крвни притисак и смањују упале, што значи да директно раде за ваше срце. Крв боље циркулише, зидови крвних судова постају отпорнији и ризик од угрушака се смањује. То се аутоматски прелива и на мозак, па је концентрација боља, фокус стабилнији и ментална енергија јача.
Какао садржи фенилетиламин и триптофан, једињења која подстичу лучење серотонина и ендорфина. Зато се осјећај расположења брзо поправи након шоље правог какаа. То није случајност него хемија. Теобромин и теофилин, који се такође налазе у какау, могу да олакшају дисање и корисни су код симптома астме.
Када је ријеч о мршављењу, какао помаже да смањите жељу за слатким и да брже осјетите ситост. Ако је чист и користите га умјерено, заиста може бити савезник у регулисању тјелесне тежине. Тамна чоколада са високим процентом какаа има сличан ефекат, што потврђују и истраживања која је повезују са нижим БМИ вриједностима.
Какао је невјероватно једноставан за употребу. Можете га умијешати у смути, убацити у протеински шејк, посути преко воћа или ставити у овсену кашу. Одлично функционише у топлој и у хладној верзији. Можете га користити у филовима, у тијестима за колаче, у пудинзима или питама. Не можете погријешити и увијек ћете додати и укус и нутритивну вриједност.
Водите рачуна само о томе када га пијете. Какао садржи природне стимуланте, па није најбоља идеја узимати га касно увече ако сте осјетљиви на кофеин или имате проблема са спавањем. Препоручена дневна количина је око 20 грама, што је сасвим довољно да подстакнете све бенефите без претјеривања.
Кад се једном навикнете на чисти какао, индустријске мјешавине ће вам дјеловати потпуно сувишно. Тек тада се види колико је снажна његова нутритивна вриједност и зашто се сматра једном од најкориснијих намирница које можемо додати свакодневној исхрани, преноси Она.рс.
