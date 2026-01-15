Logo
Опасна зараза хара: На удару малишани до 4 године

Информер

15.01.2026

20:40

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Први овогодишњи извјештај о грипу Инстутута за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" указује да је активност вируса и даље изнад епидемијског прага, иако је тренд опадајући у односу на претходни извјештај.

У периоду од 5. до 11. јануара у Србији је дијагностиковано 13.601 случај обољења сличних грипу, што је мање у односу на претходну недјељу када је било 18.311. У поменутом временском року потврђене су само варијанте вируса грипа тип А, док је Б изостао.

"Епидемиолошки показатељи за ову извештајну недељу указују да се региструје широка географска раширеност, клиничка активност грипа је на средњем нивоу, изнад епидемијског прага, док је тренд инциденције опадајући", рекли су из "Батута".

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике

Опадајући тренд не указује на то да се вирус смирује, већ се приписује празницима и хладном времену, па се сматра да се ријетко ко тестирао.

Вирус грипа је и у току ове недеље потврђен код пацијената на територији 18 округа: Град Београд, Јужнобачки, Западнобачки, Јужнобанатски, Севернобанатски, Браничевски, Сремски, Подунавски, Колубарски, Мачванск, Моравички, Пчињски, Поморавски, Шумадијски, Рашки, Златиборски, Нишавски, Јабланички.

Највише обољелих је међу дјецом узраста до четири године, преноси Информер.

gripa

zaraza

