Кинески робот саобраћајац снима прекршаје и шаље казне

Извор:
Курир
15.01.2026
20:05
Коментари:0
Кинески хуманоидни робот саобраћајац помаже у регулацији саобраћаја користећи напредну технологију за детекцију прекршаја и усмјеравање возила.
Овај пилот пројекат у Вуху показује како вештачка интелигенција може побољшати безбједност и ефикасност у урбаним срединама.
У кинеском граду Вуху, 10. јануара започео је рад хуманоидног робота саобраћајца. Обучен у полицијску капу и рефлектујући прслук, робот је постављен на кључне раскрснице и помаже у усмјеравању саобраћаја.
Робот користи напредну технологију, попут ЛиДАР сензора и камера, за праћење возила и пјешака. Његов циљ није само побољшање саобраћаја, већ и омогућавање људским полицајцима да се фокусирају на сложеније задатке.
Кинески робот саобраћајац препознаје прекршаје у реалном времену. Он детектује непрописно паркирање и непоштовање саобраћајних сигнала, обавестивши возаче путем гласовних упутстава. Уколико возачи игноришу опомене, робот може чак да забиљежи прекршај и шаље податке у локалну полицијску станицу, чинећи га правим дигиталним чуваром улица.
Остали спортови
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде
Овај систем не само да побољшава регулацију саобраћаја, већ и смањује људске грешке. У градовима са великим гужвама, робот постаје кључни фактор за брже и сигурније рјешавање саобраћајних проблема. Реагује у милисекундама, што може да спаси не само вријеме, већ и животе, док истовремено смањује стрес за возаче и пјешаке.
Робот у срцу гужви
У великим градовима, као што је Вуху, саобраћај може постати хаотичан. Робот саобраћајац дјелује управо тамо гдје су гужве највеће, оптимизујући проток возила и смањујући вријеме чекања. Његова способност да брзо детектује и решава застоје чини да гужве нестају као магијом, а возачи често не могу да вјерују колико су брзо прошли кроз раскрсницу.
Овај робот ефикасно усмјерава саобраћај у најкритичнијим тренуцима. Возила и пјешаци се брзо усмјеравају, што доприноси већој сигурности и мањем стресу за све учеснике у саобраћају.
(Курир)
Остали спортови
1 ч0
Савјети
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч4
Најновије
Најчитаније
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Тренутно на програму