Кинески робот саобраћајац снима прекршаје и шаље казне

Извор:

Курир

15.01.2026

20:05

Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Кинески хуманоидни робот саобраћајац помаже у регулацији саобраћаја користећи напредну технологију за детекцију прекршаја и усмјеравање возила.

Овај пилот пројекат у Вуху показује како вештачка интелигенција може побољшати безбједност и ефикасност у урбаним срединама.

У кинеском граду Вуху, 10. јануара започео је рад хуманоидног робота саобраћајца. Обучен у полицијску капу и рефлектујући прслук, робот је постављен на кључне раскрснице и помаже у усмјеравању саобраћаја.

Робот користи напредну технологију, попут ЛиДАР сензора и камера, за праћење возила и пјешака. Његов циљ није само побољшање саобраћаја, већ и омогућавање људским полицајцима да се фокусирају на сложеније задатке.

Кинески робот саобраћајац препознаје прекршаје у реалном времену. Он детектује непрописно паркирање и непоштовање саобраћајних сигнала, обавестивши возаче путем гласовних упутстава. Уколико возачи игноришу опомене, робот може чак да забиљежи прекршај и шаље податке у локалну полицијску станицу, чинећи га правим дигиталним чуваром улица.

Камп "Огњен Кузмић"

Остали спортови

Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Овај систем не само да побољшава регулацију саобраћаја, већ и смањује људске грешке. У градовима са великим гужвама, робот постаје кључни фактор за брже и сигурније рјешавање саобраћајних проблема. Реагује у милисекундама, што може да спаси не само вријеме, већ и животе, док истовремено смањује стрес за возаче и пјешаке.

Робот у срцу гужви

У великим градовима, као што је Вуху, саобраћај може постати хаотичан. Робот саобраћајац дјелује управо тамо гдје су гужве највеће, оптимизујући проток возила и смањујући вријеме чекања. Његова способност да брзо детектује и решава застоје чини да гужве нестају као магијом, а возачи често не могу да вјерују колико су брзо прошли кроз раскрсницу.

Овај робот ефикасно усмјерава саобраћај у најкритичнијим тренуцима. Возила и пјешаци се брзо усмјеравају, што доприноси већој сигурности и мањем стресу за све учеснике у саобраћају.

(Курир)

Робот

Кина

