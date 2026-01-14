Logo
Кина уводи строга правила за АИ четботове

14.01.2026

17:21

Коментари:

0
Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Кина планира да ограничи рад четботова заснованих на вјештачкој интелигенцији који утичу на људске емоције на начин који би могао довести до самоубиства или самоповрјеђивања.

Нацрт правила који је објавила Cyberspace Administration циља “интерактивне АИ услуге сличне људима” које симулирају личност и емоционално ангажују кориснике путем текста, слика или видеа.

Винстон Ма, професор на NYU School оf Law, истиче да је ово први покушај у свијету да се регулише АИ са антропоморфним карактеристикама, означавајући прелазак са безбједности садржаја на “емоционалну безбиједност”.

Кључне одредбе нових правила

  • Забрана опасног садржаја: АИ не смије генерисати садржај који подстиче на самоубиство, самоповрјеђивање, вербално насиље или емоционалну манипулацију.
  • Људска интервенција: Ако корисник помене самоубиство, провајдери морају укључити човјека у разговор и одмах контактирати старатеља.
  • Морална ограничења: Забрањен је садржај повезан са коцкањем, опсценошћу или насиљем.
  • Заштита малољетника: Неопходан је пристанак старатеља за емоционално дружење са АИ-ом, уз строга временска ограничења.
  • Контрола кориштења: Платформе морају увести подсјетнике након два сата непрекидне интеракције и спровести безбједносне процјене ако имају више од милион регистрованих корисника.

Тржишни и глобални контекст

Овај приједлог стиже непосредно након што су водећи кинески АИ стартапи, З.аи (познат и као Зхипу) и Minimax, поднијели захтјеве за ИПО у Хонг Конгу. Minimax је глобално познат по апликацији Талкие АИ, док технологија компаније З.аи покреће око 80 милиона уређаја.

Питање утицаја АИ на људско понашање је постало критично и на Западу.

Сам Алтман, ЦЕО компаније ОпенАИ, изјавио је да је одговор на теме о самоубиству један од најтежих изазова за ChatGPT. Након тужбе породице у Америци чији је син извршио самоубиство, ОпенАИ је ангажовао стручњака на позицији Head of Preparedness како би процијенио ризике по ментално здравље.

У међувремену, популарност виртуалних ликова расте, а платформе попут Character.ai и Polybuzz.ai биљеже огроман број корисника, што додатно убрзава потребу за глобалном регулацијом АИ управљања, преноси PCpress.

ChatGPT

Коментари (0)
