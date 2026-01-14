Logo
Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели

Извор:

Танјуг

14.01.2026

17:06

Путин и Лула разговарали о ситуацији у Венецуели
Фото: Tanjug / AP

Руски предсједник Владимир Путин и бразилски предсједник Луис Ињасио Лула да Силва разговарали су данас о ситауцији у Венецуели и потврдили своју подршку државном суверенитету те земље.

- Лидери су размијенили мишљења о актуелним међународним питањима, са фокусом на ситуацију око Венецуеле. Нагласили су заједничке фундаменталне приступе Русије и Бразила у вези са обезбјеђивањем државног суверенитета и националних интереса Боливарске Републике. Договорили су се да наставе координацију напора, укључујући и у оквиру УН и путем БРИКС-а, ради деескалације ситуације у Латинској Америци и другим регионима свијета - наводи се у саопштењу Кремља, преноси Интерфакс.

Уочи најављеног састанка на високом нивоу руских и бразилских представника, Путин и Лула су разговарали о питањима даљег развоја билатералне сарадње у широком спектру области.

Тагови:

Владимир Путин

Venecuela

