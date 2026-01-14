Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

Извор:
Број погинулих у несрећи путничког воза у Тајланду порастао је на 32, а три особе се воде као нестале, јавио је тајландски телевизијски канал ПБС позивајући се на здравствене званичнике.
У извјештају се наводи да је седам особа задобило тешке повреде, 19 умјерене, а 38 лакше.
Несрећа се догодила у 9.05 часова по локалном времену, када се путнички воз који је саобраћао од Бангкока до Убон Ратчатанија сударио са грађевинском дизалицом која је пала на шине непосредно прије његовог проласка.
Судар се догодио на дијелу брзе жељезничке пруге у изградњи у округу Сикио, у провинцији Накхон Ратчасима.
Воз је усљед судара искочио из шина, а неколико вагона се запалило.
