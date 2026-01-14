Logo
Large banner

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

Извор:

СРНА

14.01.2026

16:16

Коментари:

0
Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду
Фото: Tanjug / AP / State Railway of Thailand

Број погинулих у несрећи путничког воза у Тајланду порастао је на 32, а три особе се воде као нестале, јавио је тајландски телевизијски канал ПБС позивајући се на здравствене званичнике.

У извјештају се наводи да је седам особа задобило тешке повреде, 19 умјерене, а 38 лакше.

Несрећа се догодила у 9.05 часова по локалном времену, када се путнички воз који је саобраћао од Бангкока до Убон Ратчатанија сударио са грађевинском дизалицом која је пала на шине непосредно прије његовог проласка.

ILU-BITKOIN-120925

Економија

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Судар се догодио на дијелу брзе жељезничке пруге у изградњи у округу Сикио, у провинцији Накхон Ратчасима.

Воз је усљед судара искочио из шина, а неколико вагона се запалило.

Подијели:

Тагови:

nesreća

Tajland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Економија

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

24 мин

0
Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

29 мин

0
Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

33 мин

0
Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

Занимљивости

Само три знака улазе у 8 година среће и обиља

37 мин

0

Више из рубрике

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

Свијет

Влада смањује ПДВ на основне намирнице

33 мин

0
САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Свијет

САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

52 мин

0
Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

Свијет

Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

1 ч

0
Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Свијет

Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner