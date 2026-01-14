САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Извор:
Sputnjik
14.01.2026
15:43
Коментари:0
Амерички Стејт департмент обуставља издавање виза за грађане 75 земаља као дио пооштрене провјере подносилаца захтјева, објавио је "Фокс њуз", позивајући се на меморандум америчког Министарства.
Према документу, у који је лист имао увид, конзуларним службеницима је наложено да привремено одбију визе на основу важећег законодавства док се не заврши преглед процедура провјере и селекције подносилаца захтјева.
Списак земаља погођених суспензијом укључује Сомалију, Русију, Авганистан, Бразил, Иран, Ирак, Египат, Нигерију, Тајланд, Јемен и неколико других, напомиње "Фокс њуз".
Ова одлука ступа на снагу 21. јануара и остаје на снази на неодређено вријеме.
