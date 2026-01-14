Logo
САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Sputnjik

14.01.2026

15:43

САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију
Амерички Стејт департмент обуставља издавање виза за грађане 75 земаља као дио пооштрене провјере подносилаца захтјева, објавио је "Фокс њуз", позивајући се на меморандум америчког Министарства.

Према документу, у који је лист имао увид, конзуларним службеницима је наложено да привремено одбију визе на основу важећег законодавства док се не заврши преглед процедура провјере и селекције подносилаца захтјева.

termometar

Друштво

Прошла година међу три најтоплије

Списак земаља погођених суспензијом укључује Сомалију, Русију, Авганистан, Бразил, Иран, Ирак, Египат, Нигерију, Тајланд, Јемен и неколико других, напомиње "Фокс њуз".

Ова одлука ступа на снагу 21. јануара и остаје на снази на неодређено вријеме.

