Logo
Large banner

Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

Извор:

АТВ

14.01.2026

15:36

Коментари:

0
Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

Амбасадорка Израела у БиХ Галит Пелег захвалила је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на, како је навела, разумном гласу.

Она је оцијенила да је спорни чин срамотан за углед Сарајева.

„Хвала, предсједниче Милораде Додик, на вашем разумном гласу. Овај чин је срамотан за историјски углед главног града БиХ, јер је Сарајево деценијама било познато као симбол толеранције према свим религијама и културама“, написала је амбасадорка Израела у БиХ Галит Пелег на друштвеној мрежи Икс.

Подсјетимо, плакати са ''потјерницом'' за израелским премијером Бењамином Нетанјахуом излијепљени су на неколико локација у центру Сарајева.

На плакатима је Нетанјахуова слика уз натпис на енглеском језику да га, како је наведено, "Међународни кривични суд тражи због ратних злочина и геноцида".

Подијели:

Тагови:

Израел

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

Република Српска

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

1 ч

0
Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Занимљивости

Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

1 ч

0
Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

Регион

Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

1 ч

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Хроника

Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

1 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција

БиХ

Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција

4 ч

0
Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

БиХ

Тадић: Церић Бошњацима саопштио истину - оно што они називају "босанском црквом" је православна црква у средњовјековној Босни

8 ч

0
СНСД

БиХ

Каран: Церићеве изјаве дио системског политичког пројекта против СПЦ и српског народа

1 д

2
Милорад Додик

БиХ

Додик о плакатама: То није никаква "порука мира", већ отворен чин политичке и вјерске мржње

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner