Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

Амбасадорка Израела у БиХ Галит Пелег захвалила је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на, како је навела, разумном гласу.
Она је оцијенила да је спорни чин срамотан за углед Сарајева.
„Хвала, предсједниче Милораде Додик, на вашем разумном гласу. Овај чин је срамотан за историјски углед главног града БиХ, јер је Сарајево деценијама било познато као симбол толеранције према свим религијама и културама“, написала је амбасадорка Израела у БиХ Галит Пелег на друштвеној мрежи Икс.
Thank you president @MiloradDodik for your sane voice.— 🎗Galit Peleg (@GalitPeleg) January 13, 2026
This act is shameful to the record of the capital city of #BiH, as Sarajevo was known for decades as a symbol of tolerance towards all religions and cultures.. https://t.co/jldLnxhZLN
Подсјетимо, плакати са ''потјерницом'' за израелским премијером Бењамином Нетанјахуом излијепљени су на неколико локација у центру Сарајева.
На плакатима је Нетанјахуова слика уз натпис на енглеском језику да га, како је наведено, "Међународни кривични суд тражи због ратних злочина и геноцида".
