Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

14.01.2026

15:30

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари
Фото: СРНА

По бившем поглавару Исламске заједнице у БиХ Мустафи Церићу, БиХ треба бити држава Бошњака, гдје би Срби и Хрвати били подстанари, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Рекло би се на прву да је бесмислено полемисати, али није, јер треба имати на уму двије ствари - кад је Мустафа Церић био активни поглавар Исламске заједнице у БиХ жалио се да су распадом Југославије сви народи добили своју националну државу, осим Бошњака. Значи, БиХ по њему треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари. Сад као бивши поглавар Исламске заједнице он као муслиман предлаже хришћанима Србима да не требају припадати Српској православној цркви, већ да умјесто ње треба успоставити "босанску православну цркву" - истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

