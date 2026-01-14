Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Извор:
Жена Блиц
14.01.2026
15:21
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници 14. јануара (1. јануара по старом календару) славе први дан нове године, Мали Божић, празник посвећен обрезању Исуса Христа, и Светог Василија Великог или Васиљевдан.
Мали Божић прате бројни обичаји, припрема се василица, обредна погача за срећу, коју мијесимо у част Светог Василија Великог.
Василица се у различитим крајевима Србије припрема на различите начине: негдје од кукурзног, негдје од бијелог брашна, а у одређеним дијеловима земље мијесе се и слатке василице са медом. Негдје се, поред ове погаче, шрафе и крофне, у које се ставља новчић, као у божићну чесницу.
Некада су дјевојке овај дан користиле за гатање како би сазнале за кога ће се удати, па тако занимљива "метода" потиче из Босне – у давна времена дјевојке би се прије сванућа пеле на таван и бацале одјећу и обућу напоље. Ако ципела падне усмјерена од куће, значи да ће се те године удати и то у правцу у коме је окренута ципела.
Практиковало се некада да на Мали Божић домаћица ујутру узме снијег, утрчи у собу, баци га на дјецу и викне: "Бјежи врућа, гоните студена!". Вјеровало се да се тиме штите деца од температуре и грознице. Потом би дјеца скидала са себе одјећу и пребацивала је преко грана шљиве или јабуке, како би се "очистила од ваши".
На овај дан у неким крајевима долази и полазник или положајник, а у селима поред Груже домаћица му једном пређом везује тјеме и доњу вилицу, а другом чело и затиљак, да "звјери не би напале стоку". Устаљена је и пракса и да се гледа у небо и прати вријеме. Ако 14. јануара падне снијег или буде облачно, чека нас родна година. Суво вријеме, вјерује се, доноси сушу.
Обичај који се задржао до данашњих дана јесте да се на Мали Божић моли за избављење од свих невоља, плодове земаљске, побједу над кривовјерством... Ту је вјеровање и да се не треба свађати, јер ће људе у противном цијеле године тјерати баксуз.
