У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

Руски лијек "Ракурс 223Ра" за лијечење рака већ се појавио у болницама, саопштила је данас руска Федерална медицинско-биолошка агенција.
Како је наведено лијек је већ регистрован и одобрен за употребу у клиничкој онкологији, а прва серија је испоручена медицинским установама, преносе РИА новости.
Лек је развијен у Димитровграду и базиран је на радионуклиду радију-223 који се првенствено користи за контролу метастаза на костима. Наводи се да његово зрачење утиче на метастазе тако што смањује бол код пацијената.
