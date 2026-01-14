Logo
У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

Извор:

Танјуг

14.01.2026

15:05

Фото: Unsplash

Руски лијек "Ракурс 223Ра" за лијечење рака већ се појавио у болницама, саопштила је данас руска Федерална медицинско-биолошка агенција.

Како је наведено лијек је већ регистрован и одобрен за употребу у клиничкој онкологији, а прва серија је испоручена медицинским установама, преносе РИА новости.

Лек је развијен у Димитровграду и базиран је на радионуклиду радију-223 који се првенствено користи за контролу метастаза на костима. Наводи се да његово зрачење утиче на метастазе тако што смањује бол код пацијената.

