Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

Погоршана епидемиолошка ситуација, примарно због грипе, биљежи се у Тузланском кантону, у којем су евидентирана четири смртна исхода у протеклој седмици. Како је потврђено за Клиx.ба, тренутно су поред вируса грипе у циркулацији и коронавирус те респираторни синцицијски вирус, што додатно усложњава ситуацију.
У Тузланском кантону тренутно је повећана активност вируса који доводи до појаве грипе, уз друге респираторне вирусе, што додатно погоршава цјелокупну епидемиолошку ситуацију те доводи до великог прилива пацијената у здравствене установе.
Из Завода за јавно здравство је потврђено да се поред вируса грипе у циркулацији налазе и респираторни синцицијски вирус, као и коронавирус који доводи до обољења Ковид-19.
"Од почетка сезоне грипе, на подручју Тузланског кантона је регистровано 18.269 обољелих од акутних респираторних болести те 2.129 од болести сличних грипи. Такођер, у прошлој седмици смо имали забиљежена и четири смртна исхода код пацијената код којих је уз остале коморбидитете лабораторијски потврђено присуство вируса грипе типа А", казала је за поменути портал Јасмина Бркић Џамбић, епидемиологиња у Заводу за јавно здравство ТК.
Из Универзитетског клиничког центра у Тузли за Клиx.ба је потврђено да се у Клиници за заразне болести од децембра биљежи повећан број пацијената, који се јављају због респираторних инфекција.
"Од децембра до данас у Клиници за заразне болести је забиљежено више од 38 потврђених инфлуенци, а биљежи се спорадично потврђивање случајева Цовида и респираторног синцицијског вируса", додали су из тузланског УКЦ-а.
Оцијенивши тренутну епидемиолошку ситуацију неповољном, Бркић Џамбић нам је казала да се грађанима препоручује опрез, уз провођење мјера превенције, а на првом мјесту је вакцинација.
Она је додала да је вакцинација против сезонске грипе у ТК почела у новембру прошле године, са 7.030 доза вакцине, намијењених особама из ризичних категорија.
"Вакцине су искориштене, а ми и сада имамо позиве грађана за вакцинацију. Заинтересованост је ове године на нивоу те вјерујем да ћемо преостале дозе које су остале на подручју кантона, а ријеч је о њих оквирно 30, искористити", додала је Бркић-Џамбић.
Поред вакцинације, здравствени радници препоручују и смањен боравак у затвореном простору, уз повећано провођење хигијенских мјера, међу којима је и редовно прање руку те провјетравање просторија.
Такође, препоручује се и повећан унос течности и витамина, уз правилну прехрану и редован сан који доприносе очувању имунитета.
