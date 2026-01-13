Logo
Large banner

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

13.01.2026

20:31

Коментари:

0
Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава
Фото: Thirdman/Pexels

Погоршана епидемиолошка ситуација, примарно због грипе, биљежи се у Тузланском кантону, у којем су евидентирана четири смртна исхода у протеклој седмици. Како је потврђено за Клиx.ба, тренутно су поред вируса грипе у циркулацији и коронавирус те респираторни синцицијски вирус, што додатно усложњава ситуацију.

У Тузланском кантону тренутно је повећана активност вируса који доводи до појаве грипе, уз друге респираторне вирусе, што додатно погоршава цјелокупну епидемиолошку ситуацију те доводи до великог прилива пацијената у здравствене установе.

Урме

Здравље

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Из Завода за јавно здравство је потврђено да се поред вируса грипе у циркулацији налазе и респираторни синцицијски вирус, као и коронавирус који доводи до обољења Ковид-19.

"Од почетка сезоне грипе, на подручју Тузланског кантона је регистровано 18.269 обољелих од акутних респираторних болести те 2.129 од болести сличних грипи. Такођер, у прошлој седмици смо имали забиљежена и четири смртна исхода код пацијената код којих је уз остале коморбидитете лабораторијски потврђено присуство вируса грипе типа А", казала је за поменути портал Јасмина Бркић Џамбић, епидемиологиња у Заводу за јавно здравство ТК.

Из Универзитетског клиничког центра у Тузли за Клиx.ба је потврђено да се у Клиници за заразне болести од децембра биљежи повећан број пацијената, који се јављају због респираторних инфекција.

"Од децембра до данас у Клиници за заразне болести је забиљежено више од 38 потврђених инфлуенци, а биљежи се спорадично потврђивање случајева Цовида и респираторног синцицијског вируса", додали су из тузланског УКЦ-а.

bankrot pixabay

Свијет

Банкротирало више од 10.000 предузећа

Оцијенивши тренутну епидемиолошку ситуацију неповољном, Бркић Џамбић нам је казала да се грађанима препоручује опрез, уз провођење мјера превенције, а на првом мјесту је вакцинација.

Она је додала да је вакцинација против сезонске грипе у ТК почела у новембру прошле године, са 7.030 доза вакцине, намијењених особама из ризичних категорија.

"Вакцине су искориштене, а ми и сада имамо позиве грађана за вакцинацију. Заинтересованост је ове године на нивоу те вјерујем да ћемо преостале дозе које су остале на подручју кантона, а ријеч је о њих оквирно 30, искористити", додала је Бркић-Џамбић.

Поред вакцинације, здравствени радници препоручују и смањен боравак у затвореном простору, уз повећано провођење хигијенских мјера, међу којима је и редовно прање руку те провјетравање просторија.

Мачак Боро

Градови и општине

Мачак Боро из Требиња је симбол комшилука, осваја осмијехе гдје год да се појави

Такође, препоручује се и повећан унос течности и витамина, уз правилну прехрану и редован сан који доприносе очувању имунитета.

Подијели:

Тагови:

gripa

Прехлада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Кошарка

Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

1 ч

0
Завршио се само први пик леденог таласа: Ево када опет стиже права зима

Србија

Завршио се само први пик леденог таласа: Ево када опет стиже права зима

1 ч

0
Дочек православне Нове године организован широм добојске регије

Градови и општине

Дочек православне Нове године организован широм добојске регије

1 ч

0
Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

Свијет

Клинтонови одбили свједочење у истрази о Епстину

1 ч

0

Више из рубрике

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Здравље

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

24 мин

0
Лосос или пилетина - шта је бољи избор за срце?

Здравље

Лосос или пилетина - шта је бољи избор за срце?

5 ч

0
Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

Здравље

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

1 д

0
Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

Здравље

Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner