Банкротирало више од 10.000 предузећа

13.01.2026

20:05

У Јапану је током 2025. године банкротирало више од 10.000 фирми, што се десило први пут у претходних 12 година, показују подаци аналитичке компаније "Теикоку датабанк".

У извјештају се наводи да је банкротирала укупно 10.261 компанија, што је повећање за 3,6 одсто у односу на претходну годину.

Свака од ових фирми имала је дугове од најмање 63.000 долара, пренио је јавни сервис НХК.

Ово је четврта година заредом да је број банкрота премашио претходну годину.

grenland

Свијет

Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Најчешће су банкротирала мања предузећа и то због раста цијена сировина и материјала, као и недостатка радника и насљедника.

Услужни сектор је имао највећи број банкрота са 2.648, слиједи малопродајни сектор са 2.193, а трећа је грађевинска индустрија са 2.021 банкротом.

