Дочек православне Нове године организован широм добојске регије

Биће весело вечерас широм добојске регије. Грађани се спремају за дочек православне Нове године. Теслићане очекује концерт Банета Мојићевића на Тргу српских бораца, а у поноћ и молебан у храму Пресвете Тројице.
"Биће супер, требало би да буде".
- Гдје планирате?
"Ту на трг. Биће добра температура кад попијемо кувано вино. Нема зиме, зима је прошла", кажу грађани.
А претјеране зиме, бар вечерас, неће бити. Падавина нема, а температура ће, послије дебелог минуса, бити у плусу. Све је спремно да дочек на отвореном у Теслићу почне у 21 час.
"Поред добре музике коју обећавамо, ту су кувано вино и чај, топли напици бесплатни за наше грађане, ложење ватре, у поноћ ватромет, а послије ватромета молебан у храму Пресвете Тројице", рекла је Исидора Вукмировић, в.д. директор Културни центар Теслић.
Добојлије, у Парку народних хероја, очекује концерт пјевачице Станојке Митровић – Ћане. Доброг расположења неће мањкати. А тражи се мјесто више и у хотелима и угоститељским објектима.
"Интерес постоји, већ се уписују, улаз је слободан. Припремили смо пиће добродошлице за све наше госте који буду дошли да дочекају са нама Православну нову годину", рекао је Горан Божић из службе продаје у хотелу, Добој.
Дервенћани ће на трг Православља. На платоу испред саборног храма Пресвете Богородице, традиционално, богат програм.
Отворена ски сезона на Козари
"Све Дервенћане, али и све госте који буду боравили у Дервенти забављаће Слађа Алегро.Програм у Дервенти почиње у 20 часова када је предвиђен програм за најмлађе, ту је и ди-џеј који ће претходно загријати атмосферу на тргу. А за све посјетиоце обезбијеђено је и кувано вино", рекао је Слободан Живанић, портпарол града Дервента.
Добра атмосфера очекује су и у општинама и градовима широм добојске регије. У Броду је најављен концерт Ане Кокић, а у Шамцу наступа Слоба Васић. Станари се спремају за дочек у затвореном уз богат културно-забавни програм.
