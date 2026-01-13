Logo
Large banner

Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Извор:

АТВ

13.01.2026

15:18

Коментари:

0
Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса
Фото: АТВ

Челни људи гатачког парламента нису у сукобу интереса, утврдила је то Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

Предсједнику СО Гацко Синиши Мандићу и потпредсједнику Срђану Вујовићу из ДНС-а пао је камен са срца, када им је стигло ово решење, које је и у посједу АТВ-а.

"Поништава се Решење Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске број: 02-1319-Ц/25-3, О.С. од 13.11.2025. године и утврђује да се Синиша Мандина, предсједник Скупштине општине Гацко, не налази у сукобу интереса", пише у овом документу.

Исти документ је стигао и за потпредсједника СО Гацко Срђану Вујовићу.

Мандић и Вујовић изабрани су на ове функције након што су из СПСа прешли у ДНС и направили коалицију са СДСом.

Подијели:

Таг:

Gacko

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Градови и општине

У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

1 ч

0
Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

Градови и општине

Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника

1 ч

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Градови и општине

У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

1 ч

0
Требиње

Градови и општине

Бијели покривач Требињце истјерао на Ублу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner