Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Извор:
АТВ
13.01.2026
15:18
Коментари:0
Челни људи гатачког парламента нису у сукобу интереса, утврдила је то Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске.
Предсједнику СО Гацко Синиши Мандићу и потпредсједнику Срђану Вујовићу из ДНС-а пао је камен са срца, када им је стигло ово решење, које је и у посједу АТВ-а.
"Поништава се Решење Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске број: 02-1319-Ц/25-3, О.С. од 13.11.2025. године и утврђује да се Синиша Мандина, предсједник Скупштине општине Гацко, не налази у сукобу интереса", пише у овом документу.
Исти документ је стигао и за потпредсједника СО Гацко Срђану Вујовићу.
Мандић и Вујовић изабрани су на ове функције након што су из СПСа прешли у ДНС и направили коалицију са СДСом.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму