Logo
Large banner

Бијели покривач Требињце истјерао на Ублу

Аутор:

Бојан Носовић

13.01.2026

12:02

Коментари:

0
Требиње
Фото: АТВ

Требињци и снијег, ријетка појава. Многим јужњацима зимских чаролија је доста један дан. Када их се ужеле, оду на излетиште Убла. А тамо права идила.

Од идиле до колапса не треба много. Гужва, узак и неочишћен пут, изложба љењих гума, паника возача добитна је то комбинација су за колапс чаролије.

Због свега су неки на излетиште стигли бициклом. Што је сигурно сигурно.

"Директ овдје бициклом, изгледа једини бициклиста овдје. Да искористим прелијеп дан, вријеме је идеално, пут мало јесте клизав и захтјеван, била је колона. Многи су остали", рекао је Предраг Вуковић, Требиње .

А многи су и стигли до Убала. Чаробна природа их је оставила без даха.

"Љепота је да близу Требиња у непосредној близини имамо овакво једно лијепо планинско мјесто да можемо да будемо на снијегу и овој дивној боровини овдје", каже Марко Попадић.

"Да се одморимо да уживамо у снијегу у предивном дану какав се ријетко виђа у Требињу гдје се више љето цијени него зима, гдје је израженије много љето него зима. Дошли смо да искористимо овај снијежни дан", каже Марко Будинчић.

"Пут од Требиња до Убала је као и увијек закрчен, пуно кола, нико није чистио, треба да је и мало шире да можемо да се мимоиђемо", рекла је Драгица Микавица Мркић.

У Требињу снијега нема али зато у центру града има леда, до душе вјештачког. Малишани су се отиснули на клизаљкама.

Они са крајњег југа снијег највише воле да виде кроз прозор. Воле и с обале Требишњице. Бијели покривач на врху Леотара сасвим је довољна зимска чаролија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Требиње

Снијег

izletišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче

Друштво

Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче

4 ч

0
Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ

Сцена

Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ

4 ч

0
Како да увијек одаберете добар комад меса?

Савјети

Како да увијек одаберете добар комад меса?

4 ч

0
Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

Регион

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

5 ч

0

Више из рубрике

Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

Градови и општине

Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

19 ч

0
Бијељина без гријања, дан - ко зна који

Градови и општине

Бијељина без гријања, дан - ко зна који

21 ч

0
Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

Градови и општине

Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

1 д

0
РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Градови и општине

РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

16

30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

16

25

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

16

16

Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

16

12

Харају обољења слична грипу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner