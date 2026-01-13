Бијели покривач Требињце истјерао на Ублу

Аутор:Бојан Носовић
13.01.2026
12:02
Коментари:0
Требињци и снијег, ријетка појава. Многим јужњацима зимских чаролија је доста један дан. Када их се ужеле, оду на излетиште Убла. А тамо права идила.
Од идиле до колапса не треба много. Гужва, узак и неочишћен пут, изложба љењих гума, паника возача добитна је то комбинација су за колапс чаролије.
Због свега су неки на излетиште стигли бициклом. Што је сигурно сигурно.
"Директ овдје бициклом, изгледа једини бициклиста овдје. Да искористим прелијеп дан, вријеме је идеално, пут мало јесте клизав и захтјеван, била је колона. Многи су остали", рекао је Предраг Вуковић, Требиње .
А многи су и стигли до Убала. Чаробна природа их је оставила без даха.
"Љепота је да близу Требиња у непосредној близини имамо овакво једно лијепо планинско мјесто да можемо да будемо на снијегу и овој дивној боровини овдје", каже Марко Попадић.
"Да се одморимо да уживамо у снијегу у предивном дану какав се ријетко виђа у Требињу гдје се више љето цијени него зима, гдје је израженије много љето него зима. Дошли смо да искористимо овај снијежни дан", каже Марко Будинчић.
"Пут од Требиња до Убала је као и увијек закрчен, пуно кола, нико није чистио, треба да је и мало шире да можемо да се мимоиђемо", рекла је Драгица Микавица Мркић.
У Требињу снијега нема али зато у центру града има леда, до душе вјештачког. Малишани су се отиснули на клизаљкама.
Они са крајњег југа снијег највише воле да виде кроз прозор. Воле и с обале Требишњице. Бијели покривач на врху Леотара сасвим је довољна зимска чаролија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму