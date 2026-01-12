Аутор:Сања Трифковић
12.01.2026
19:35
Коментари:0
Бијељина без гријања, дан – КО ЗНА КОЈИ. Повремено се појави траг топлоте, чисто да грађане подсјети да им радијатори нису за украс, па онда поново стандардно стање. Од почетка сезоне гријања, у „Градској топлани“ се не зна да ли су пошли или дошли. Од квара на котлу, пуцања цијеви, па нестанка угља, преко поновног квара, квара на мрежи, пуцања, лошег квалитета угља и ко зна ког још разлога, гријања и даље нема.
„До прекида у испоруци топлотне енергије дошло због квара на оба котла због неодговарајућег квалитета угља и недостатка угља са РИТЕ Угљевик. Сви радници су ангажовани на поправци те очекујемо да ће квар бити отклоњен у најбржем могућем року“, навели су из Градске топлане.
Навикао да кривца увијек тражи негдје друго, обавјештење надлежне установа која ваљда треба да зна шта ради, а шта је и због чега у квару, се није допало градоначелнику Петровићу, те се брзо огласио на Фејсбуку.
"Није тачна информација да су котлови у Топлани у квару, већ се суочавамо са недостатком угља. Kотлови у бијељинској Топлани не могу радити када се као енергент користи било која врста угља. Покушали смо са угљем из Бановића и Зенице али није адекватан, јер састав и калоријске вриједности угља нису предвиђене за котао и решетке у котловима које имамо у Топлани. Већ неколико дана сепаратор у РиТЕ Угљевик не ради и није у функцији, према посљедњим информацијама сада се стало и са радом у самој Термоелектрани Угљевик због недостатка угља", навео је градоначелник Бијељине Лука Петровић.
Да се не зна ко пије, а врло добро зна да плаћају грађани, показалe cy и једва „скрпљенe“ и усаглашенe приче директора и градоначелника. показале су да се Петровић снашао, добио субвенцију за топлотну пумпу од самог себе, хладно му није, а коме јесте - нека ћути и трпи.
„Oткако је град кренуо са овим јавним позивом за субвенционисање топлотних пумпи, да смо на нашем породичном домаћинству искористили прилику за субвенционисање и да смо уградили топлотну пумпу“, додао је Петровић.
Објавама је Петровић углавном сакупљао истомишљенике и оне који га бране, али грађанима се хладни радијатори на -15 нимало не допадају:
„Сад лијепо подијели гријалице или конвекторе људима који немају гријање! имам ли ја уговор, плаћам ли ја редовно, хоћу онда гријање! Срам да вас буде","Хоћете ли опет обавијестити народ да ће рачун бити умањен, па онда послати цијели рачун? Јавашлук и безобразлук", "Замолићу да добро размислите и имате разумијевања, као што и Ви очекујете то од нас, уколико рачуни које Топлана достави, не буду плаћени“, "Нормално се зна колико угља треба за сезону па се у току љета или јесени набави", "А шта ће дјеца у понедељак у школи без гријања и да ли ће се обезбједити гријање, а ако не дјеца се неће слати у школу на овим минусима", јасни су грађани.
На приједлог Градоначелника и управе Топлане прошле године усвојена је виша цијена гријања, одобрена гаранција за кредит од 2,6 милиона KМ и додатна интервентна средства у претходном периоду. Има ли кућа домаћина, питају грађани?
