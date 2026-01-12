РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Извор:
АТВ
12.01.2026
15:24
Коментари:0
У посљедњим иступима градоначелника Бијељине евидентна је континуирана и бесрамна политизација проблема у Градској топлани, уз покушај да се одговорност за дугогодишње кварове и нефункционалан систем пребаци на Рудник и термоелектрану Угљевик, саопштено је из РиТЕ Угљевик.
Како истичу, РиТЕ Угљевик нема закључен уговор са Градском Топланом Бијељина, нити према овом предузећу има било какве пословне или уговорне обавезе. Самим тим, проблеми у функционисању система даљинског гријања у Бијељини не могу и не смију бити довођени у везу са РиТЕ Угљевик.
Угаљ за снабдијевање Градске топлане не испоручује се директно Градској топлани, већ привредном субјекту "ЗЗ Угљевик" са којим РиТЕ Угљевик има закључен уговор о продаји угља и према којем РиТЕ Угљевик врши испоруку у количинама и са роковима дефинисаним уговором. Даља продаја и дистрибуција угља од стране "ЗЗ Угљевик" трећим лицима није у надлежности Рудника и термоелектране Угљевик.
Напомињемо да је фирма "ЗЗ Угљевик" у 2025. години извезла из РиТЕ Угљевик укупну количину од 11.000 тона угља, које је даље препродавала по свом нахођењу.
Друштво
Састанак мљекара и представника МПШВ, ово су закључци
Поред тога, истичу да се упорно прећуткују дугогодишњи кварови, дотрајалост система и технички проблеми у Топлани, који су присутни годинама уназад и који немају никакве везе са РиТЕ Угљевик.
Истичу да све наведено указује на покушај да се сложена ситуација у РиТЕ Угљевик искористи као погодно оправдање за сопствени немар, незнање и изостанак системских рјешења.
Додају да умјесто преузимања одговорности, одговорност се покушава пребацити на друге, на начин који је површан, неутемељен и лишен озбиљних аргумената.
Напомињу да су договори и пословни односи између Града Бијељина, Градске топлане и њихових добављача искључиво су њихова унутрашња ствар и немају никакве везе са РиТЕ Угљевик.
"Сматрамо да би било одговорно и коректно да се постојеће несугласице рјешавају тамо гдје су и настале, без покушаја да се наше предузеће увуче у проблеме за које не сноси никакву одговорност.РиТЕ Угљевик остаје опредијељен за професионалан рад и одговорно пословање, али неће прихватити улогу дежурног кривца у покушајима прикривања туђих пропуста", саопштено је из РиТЕ Угљевик.
Градови и општине
7 ч1
Градови и општине
1 д1
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму