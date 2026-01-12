Састанак мљекара и представника МПШВ, ово су закључци

Извор:
АТВ
12.01.2026
14:59
Данас је одржан састанак Удружење пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске и представника Министарства пољопривреде, шумарству и водопривреде.
Из Удружења су саопштили да су на састанку донесени сљедећи закључци:
1. Вишкови млијека
У наредним данима МПШВ РС ће одржати састанак са откупљивачима млијека, да се види распоређивање вишкова млијека између откупљивача у Српској. На састанку да учествују и представници мљекара. МПШВ РС ће у наредним данима обезбиједити систем савјетодавне подршке у спровођењу "Правилника о посебним условима за објекте у пословању са храном животињског поријекла који се одобравају под посебним условима (Сл. Гл. РС 108/22)", како би се ојачала прерада на газдинству, те испунили хигијенско здравствени услови за продају млијечних производа у тржним ланцима и од малих произвођача млијека који прерађују на газдинству. Данас ће МПШВ РС послати хитан допис везан за декларисање производа Инспекторату Републике Српске, посебно са фокусом на оне производе који се декларишу као млијечни, а садрже биљна уља. Напомињемо да су ових производа пуни различити аутохтони производи, тако да више ни сирница није увијек сирница. Него понекад и палмица.
Разговарано је и о сушењу млијека.
2. Премија
Тражиће се рјешење да се подстицај повећа на 0,33 КМ/литар, кроз смањење других буџетских издвајања, укључујући капиталне, избацивање подршке јуницама из увоза, као и институцијама које су већ на државном буџету. Додатно је из Министарства изражена подршка да се додатно подрже мали произвођачи, у складу са захтјевима представника Удружења који заступа захтјеве малих произвођача.
3. Регресирано дизел гориво по грлу – није могуће.
4. Обавезне мјере
Постоји могућност да ће МПШВ РС рефундирати у одређеном износу. Биће предложено од стране Ресора за ветеринарство и да се укључе локалне заједнице преко Савеза општина и градова РС за преузимање дјела трошкова за обавезне мјере, по узору на поједине локалне заједнице које у потпуности финансирају ове трошкове својим мљекарима.
5. Подршка по грлу.
У будућности ће се рјешавати питање подршке по музном грлу, да се прихвата 0,7 телади по крави. Један дио основаних жалби за подршку у 2025. години ће се уважити, тако да средства неће бити умањена у износу, како је било предвиђено. Из МПШВ РС очекују да ће се на крају за подстицај по грлу исплатити у износу од цца 8,8 милиона КМ. Очекује се да ће остати на истом нивоу
6. Прихваћене су тачке 6, 7 и 8. затражили смо да се хитно крене у процедуру усвајања прописа по угледу на Србију, а којима се декларишу "лажни" млијечни производи као млијечни.
7. Додатно је испред МПШВ РС предложено да се у будућности повећа подршка за одгој домаћих јуница.
8. Нови састанак почетком фебруара 2026. године.
