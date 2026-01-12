Logo
Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама

12.01.2026

19:11

Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је предсједнику САД-а Доналду Трампу и његовој супрузи Меланији на новогодишњим и божићним честиткама.

"Захвалност предсједнику Доналду Трампу и првој дами Меланији Трамп на божићној и новогодишњој честитки", написала је Цвијановићева на Иксу.

Доналд и Меланија Трамп упутили су Цвијановићевој честитку поводом Божића и Нове године.

Жељка Цвијановић

Доналд Трамп

Меланија Трамп

