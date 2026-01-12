Цвијановић: Захвалност Доналду и Меланији Трамп на новогодишњим и божићним честиткама

12.01.2026
19:11
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је предсједнику САД-а Доналду Трампу и његовој супрузи Меланији на новогодишњим и божићним честиткама.
"Захвалност предсједнику Доналду Трампу и првој дами Меланији Трамп на божићној и новогодишњој честитки", написала је Цвијановићева на Иксу.
Доналд и Меланија Трамп упутили су Цвијановићевој честитку поводом Божића и Нове године.
With gratitude to President Donald Trump and First Lady Melania Trump for the Christmas and New Year greetings.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 12, 2026
Захвалност предсједнику Доналду Трампу и првој дами Меланији Трамп на божићној и новогодишњој честитки. pic.twitter.com/F1tLuuUOof
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
19
20
11
20
02
20
00
19
52
Тренутно на програму