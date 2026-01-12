Logo
Јасна порука институција Српске: Срби у систему одбране нису сами

Извор:

АТВ

12.01.2026

19:04

Јасна порука институција Српске: Срби у систему одбране нису сами
Фото: АТВ

Срби у систему одбране нису сами јер иза њих стоје институције Српске, једна је од порука са традиционалног божићног пријема у бањалучкој касарни Козара.

"Ми Срби у систему одбране смо одлучни да бранимо мир и стабилност и безбиједност, али исто тако да његујемо нашу традицију и наше православне обичаје. Шаљемо поруку да Република Српска, није настала да би нестала она је настала како би вјечно трајала и то дугујемо нашим најбољим српским синовима који су уградили своје животе у темеље Република Српска", рекао је замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић.

Пријему је присуствовало и руководство Републике Српске. Кажу – најважније је очувати стабилност и мир, упркос ратним порукама које свакодневно долазе из Федерације БиХ.

"Цијенимо улогу наших људи који се налазе у систему одбране и цијенимо чињеницу да они разумију да смо ми заједно и да постоји нераскидива веза између оног што су институције и Република Српска и свих оних представника, који дјелују на нивоу БиХ без обзира која је позиција тамо и то је нешто што ћемо наставити да његујемо. Суштина Република Српска лежи у чињеници окупљања и јединственог рада", истиче српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Припадници српске компоненте у оружаним снагама су насљедници и чувају сјећање на Војску Републике Српске, часну, поштену, она која брани овај народ, која није огрезла у злочинима, већ је била усмјерена да што прије успостави стабилност и мир и осигура политички систем који смо добили путем Дејтона", истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Сваки пут порука мира Божић је најрадоснији празник и ми ћемо га славити, славићемо и рођендан Републике и све оно што је везано за нашу културу историју и традицију", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Порука Божића јесте порука мира ми смо овде сабрани и ове године исту ту поруку не промовишемо него да на нашим дјелима поручимо да у нашим дјелима ће бити дјела мира истинског поштовања према свима", истиче Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије.

Претходно је у Цркви Светих новомученика јасеновачких служена литургија. Пријем су организовали замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва при министарству.

